Санкт-Петербург: из-за самоката едва не погиб ребенок

В Петербурге из-за возгорания электросамоката пострадали две женщины и ребенок

7 мая в Санкт-Петербурге по адресу Дальневосточный проезд, 60 возник пожар из-за оставленного на зарядке электрического самоката. Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, возгорание возникло в рано утром, в 5:42 местного времени, а уже 06:11 пожар удалось ликвидировать. На это понадобилось две единицы техники и 10 человек личного состава. К сожалению, в инциденте есть пострадавшие.

Самокат заряжали прямо в подъезде жилого дома – на опубликованных кадрах видно, что тамбур практически полностью выгорел, пламя было сильным. Изначально местные СМИ сообщали, что в огне пострадал ребенок, которого оперативно доставили в больницу.

Позже появились сообщения о том, что в пожаре также пострадали две женщины. Они тоже были доставлены в медучреждение. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, но в МЧС Санкт-Петербурга уже однозначно заявили, что причиной пожара стало нарушение правил зарядки электросамоката. Спасатели напоминают, что электросамокаты нельзя оставлять без присмотра во время зарядки, нельзя заряжать их ночью, а также использовать поврежденные или самодельные аккумуляторы.

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Источник: МК Санкт-Петербург, МЧС Санкт-Петербурга