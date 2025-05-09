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Санкт-Петербург: из-за самоката едва не погиб ребенок

В Петербурге из-за возгорания электросамоката пострадали две женщины и ребенок

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7 мая в Санкт-Петербурге по адресу Дальневосточный проезд, 60 возник пожар из-за оставленного на зарядке электрического самоката. Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, возгорание возникло в рано утром, в 5:42 местного времени, а уже 06:11 пожар удалось ликвидировать. На это понадобилось две единицы техники и 10 человек личного состава. К сожалению, в инциденте есть пострадавшие.

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Самокат заряжали прямо в подъезде жилого дома – на опубликованных кадрах видно, что тамбур практически полностью выгорел, пламя было сильным. Изначально местные СМИ сообщали, что в огне пострадал ребенок, которого оперативно доставили в больницу.

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Позже появились сообщения о том, что в пожаре также пострадали две женщины. Они тоже были доставлены в медучреждение. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, но в МЧС Санкт-Петербурга уже однозначно заявили, что причиной пожара стало нарушение правил зарядки электросамоката. Спасатели напоминают, что электросамокаты нельзя оставлять без присмотра во время зарядки, нельзя заряжать их ночью, а также использовать поврежденные или самодельные аккумуляторы.

Источник: МК Санкт-Петербург, МЧС Санкт-Петербурга

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
09.05.2025 
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