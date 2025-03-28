Что будет, если самокат загорится на зарядке в квартире (видео)

МЧС России: в Красноярске электросамокат чуть не уничтожил квартиру

Второй зафиксированный случай за пару недель: если в Ярославской области от заряжающегося самоката сгорел гараж, то в Красноярске пострадала квартира на третьем этаже пятиэтажки. Если бы дело зашло чуть дальше, огонь мог бы полностью уничтожить жилье. Выяснилось, что хозяйка квартиры поставила электротранспорт на зарядку и ушла заниматься делами.

Однако зарядка пошла не по стандартному сценарию. Причина произошедшего уже известна: старые литий-ионные батареи не выдержали нагрузки, пошел дым... К счастью, женщина вовремя заметила неладное и вызвала пожарных. Им удалось ликвидировать возгорание огнетушителем.

После этого случая спасатели выпустили сообщение в соцсетях. Важная озвученная в нем техническая деталь, которую стоит запомнить: загоревшиеся литий-ионные аккумуляторные батареи реально потушить только при полном погружении в воду.

Кроме того, в МЧС России напоминает, что нельзя эксплуатировать поврежденные устройства, а их ремонт стоит доверять исключительно специалистам. Также важно помнить, что следует отключать устройство от сети при 100% зарядки, а если аккумулятор перестал держать заряд, его необходимо заменить... В описанной ситуации хозяйка не пострадала, других людей в квартире не было. Теперь ей явно не помешает ремонт.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: МЧС России