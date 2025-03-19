Гараж сгорел из-за самоката!

В Ярославской области из-за электросамоката возник пожар в гараже

В России продолжают гореть гаражи. В феврале в Миассе владелец Волги неудачно оставил аккумулятор на зарядке, в начале марта – автолюбитель из Иркутской области запер гараж с растопленной печью и ушел домой... А вскоре пожар на севере Москвы уничтожил несколько боксов с мотоциклами. В новом инциденте причиной возгорания стало средство индивидуальной мобильности.

Как сообщила пресс-служба МЧС России, гараж в городе Ростов Великий Ярославской области сгорел из-за электрического самоката, находящегося внутри помещения.

Точные причины пока не называются, но, по предварительным данным, огонь вспыхнул из-за технической неисправности.

Пожар на 24 квадратных метрах пришлось тушить тремя единицами техники с помощью двенадцати специалистов. Как можно судить по представленный снимкам, одиночный металлический гараж с подвалом выгорел практически полностью. По всей вероятности, бокс использовался как кладовка – помимо самоката в нем хранились старые вещи.

К счастью, пострадавших в инциденте нет.

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Источник: МЧС России