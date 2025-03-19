#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
При этих поломках можно ездить на машине, но есть нюанс
19 марта
При этих поломках можно ездить на машине, но есть нюанс
Эксперты перечислили 5 неисправностей авто...
В Ульяновской области перезапустили шинный завод
19 марта
В Ульяновской области перезапустили шинный завод
Состоялся официальный перезапуск бывшего завода...
Скидки хорошие, но лучше подождать: как выбрать лучший момент для покупки авто
19 марта
Скидки хорошие, но лучше подождать: как выбрать лучший момент для покупки авто
Эксперт Сажин: При покупке машины этой весной...

Гараж сгорел из-за самоката!

В Ярославской области из-за электросамоката возник пожар в гараже

В России продолжают гореть гаражи. В феврале в Миассе владелец Волги неудачно оставил аккумулятор на зарядке, в начале марта – автолюбитель из Иркутской области запер гараж с растопленной печью и ушел домой... А вскоре пожар на севере Москвы уничтожил несколько боксов с мотоциклами. В новом инциденте причиной возгорания стало средство индивидуальной мобильности.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Как сообщила пресс-служба МЧС России, гараж в городе Ростов Великий Ярославской области сгорел из-за электрического самоката, находящегося внутри помещения.

Точные причины пока не называются, но, по предварительным данным, огонь вспыхнул из-за технической неисправности.

Рекомендуем
УГАДАЙ ДЕТАЛЬ: смотрите третью серию!

Пожар на 24 квадратных метрах пришлось тушить тремя единицами техники с помощью двенадцати специалистов. Как можно судить по представленный снимкам, одиночный металлический гараж с подвалом выгорел практически полностью. По всей вероятности, бокс использовался как кладовка – помимо самоката в нем хранились старые вещи.

К счастью, пострадавших в инциденте нет.

Источник: МЧС России

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 10
19.03.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0