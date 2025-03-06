Гараж с огоньком: затопил печь и... ушел домой!

МЧС России: в Иркутской области пенсионер сжег четыре гаража и автомобиль

Очередной эпизод с пожаром в гараже – на этот раз в Иркутской области. Совсем недавно «За рулем» рассказывал о похожем случае в Миассе – там мужчина оставил на зарядке аккумулятор и ушел домой. В новом инциденте в самый разгар событий (простите за каламбур) хозяина гаража также не оказалось на месте.

Как сообщила пресс-служба МЧС России, возникший по неосторожности пожар уничтожил один автомобиль и четыре гаража. В Усть-Кутском районе Иркутской области 69-летний мужчина затопил печь в своем боксе – и ушел домой... Труба раскалилась докрасна – и подожгла что-то внутри гаража.

В результате сгорела бюджетная иномарка и еще три соседских гаража – пожарные подоспели быстро, но спасать имущество было уже поздновато, горело как следует. Чтобы потушить огонь, потребовалось 15 человек и четыре единицы техники...

Спасатели напоминают, что печи и дымоходы должны быть гарантированно исправны, отступ от горючих конструкций должен составлять минимум полметра, а оставлять горящую печь без присмотра – последнее дело.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: МЧС России