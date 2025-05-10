Популярный в России бренд готовится вывести на рынок новый внедорожник

Haval готовит новый внедорожник Raptor с бензиновым мотором объемом 2,0 литра

Haval готовит к выходу обновленную версию своего «хищника», обещая еще более брутальный и впечатляющий внедорожник. Хотя дата официальной премьеры пока держится в секрете, сертификация в Китае и публикация официальных тизеров говорят о скорой встрече с обновленным Raptor.

Прежде всего, бросается в глаза обновленная внешность. Плавные линии сменились более брутальным обликом. Новая прямая решетка радиатора, строгие прямоугольные фары, и солидная серебристая защитная накладка на нижней части переднего бампера – все это радикально меняет облик автомобиля, делая его визуально более массивным и агрессивным. Гармонию завершают прямоугольные задние фонари, стилистически повторяющие форму передних. В целом, дизайн стал более лаконичным и функциональным, без лишних украшений.

Haval Raptor

Габариты обновленного Haval Raptor впечатляют: длина – 4800 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1822 мм (или 1843 мм, в зависимости от модификации). Колесная база составляет 2738 мм. Выбор колесных дисков также широк: предлагаются варианты с размерами 245/55 R19, 265/60 R18 и 255/60 R19.

Сердцем обновленного Raptor станет проверенный 2,0-литровый турбомотор GW4N20A от Great Wall Motor, известный по моделям Haval H6 и Haval Big Dog. Этот двигатель развивает мощность 175 кВт (около 238 л.с.), обеспечивая достойную динамику внедорожника. В паре с ним будет работать 9-ступенчатая «мокрая» коробка передач с двойным сцеплением, что обещает плавное и эффективное переключение передач. Система полного привода станет обязательной составляющей, гарантируя уверенное преодоление сложных участков.

По слухам, Haval планирует продавать одновременно обе версии Raptor – старую и новую.

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Источник: Autohome