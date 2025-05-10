Полный привод, низкий расход, богатое оснащение: представлен новый добротный кроссовер

BYD представила новый кроссовер Hiace 07 DM-i в трёх комплектациях

Рынок среднеразмерных кроссоверов пополнился серьезным игроком – BYD Hiace 07 DM-i. Этот автомобиль смело заявляет о себе как о конкуренте таким гигантам, как Toyota Highlander и Li Auto L6, предлагая при этом значительно более привлекательную цену. За 2,27-2,75 млн рублей покупатель получает не просто автомобиль, а целый набор инновационных технологий и комфортабельных решений.

Сердцем полноприводного BYD Hiace 07 DM-i является гибридная система DM-i пятого поколения. Она сочетает в себе бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. и два электромотора, суммарная мощность которых достигает впечатляющих 476 л.с. Такая силовая установка обеспечивает не только динамику, достойную спортивного автомобиля, но и невероятную экономичность. Расход топлива заявлен на уровне всего 4,7 л/100 км (по циклу NEDC). А запас хода 1320 км на одном баке бензина и заряженной батарее. Чисто электрический же пробег достигает 150 км.

BYD Hiace 07 DM-i

BYD Hiace 07 DM-i выполнен в фирменном стиле «океанской эстетики», присущем линейке Ocean от BYD. Габариты автомобиля (4880х1920х1750 мм) и внушительная колесная база (2820 мм) обещают просторный и комфортабельный салон.

В салоне цифровая панель приборов с 10,25-дюймовым экраном и мультимедийная система с 15,6-дюймовым дисплеем обеспечивают удобство управления и доступ к информации. Но настоящим сюрпризом станет встроенный холодильник. Передние сиденья оснащены массажем с 10 зонами, 5 режимами и 3 уровнями интенсивности, а также электрорегулируемыми подставками для ног. За качественное звуковое сопровождение отвечает аудиосистема Dynaudio.

Интерьер BYD Hiace 07 DM-i

BYD Hiace 07 DM-i оснащен продвинутой системой помощи водителю «Глаз Бога», уровень которой варьируется от B до C в зависимости от комплектации. Система предлагает широкий спектр функций, включая навигацию, автономную парковку, помощь при обгоне и объезде препятствий. В качестве дополнительной опции предлагается установка беспилотного летательного аппарата (дрона) на крышу автомобиля.

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Источник: Autohome