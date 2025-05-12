В России запустят официальные продажи нового, хорошо оснащенного и экономичного кроссовера

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Компания GAC анонсировала выход гибридного кроссовера S7 на российский рынок

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Китайская компания GAC планирует представить на российском рынке новый гибридный кроссовер GAC S7, о чем сообщили в пресс-службе марки, добавив, что точная дата начала продаж пока не известна.

Модель была продемонстрирована на международном автосалоне в Шанхае в апреле текущего года. GAC S7 построен на универсальной платформе EV+, разрабатываемой для электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Габариты кроссовера составляют 4900 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1780 мм в высоту, колесная база – 2880 мм.

GAC S7
GAC S7
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В стандартных версиях GAC S7 установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 160 л.с., который, как правило, функционирует в режиме генератора и подключается к передним колесам при высоких скоростях. Кроссоверы имеют единственный электродвигатель на передней оси мощностью 231 л.с., суммарная мощность всей системы достигает 392 л.с.

Модели с полным приводом оборудованы дополнительным электрическим мотором на задней оси, развивающим 109 л.с. Это увеличивает общую мощность автомобиля до 501 л.с. и позволяет разогнаться до 100 км/ч всего за 5,8 секунды. Максимальная скорость всех версий ограничена 185 км/ч.

Интерьер GAC S7
Интерьер GAC S7

Запас хода GAC S7 с гибридной силовой установкой превышает 1000 км. К тому же автомобиль оснащен интеллектуальными системами помощи водителю, обеспечивающими уровень автономности L2++, что приближает его к полностью беспилотному управлению. Среди прочих преимуществ кроссовера можно отметить мультимедийную систему на чипе Snapdragon 8295.

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:GAC
Количество просмотров 1184
12.05.2025 
Фото:GAC
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