Популярный кроссовер подешевел в России на 250 тысяч рублей

Haval запустил акцию: кроссоверы M6 2024 года со скидкой до 250 тысяч рублей

Компания Haval запустила акцию, предоставляющую скидку до 250 тысяч рублей на кроссоверы M6 2024 года. Эти данные были получены из свежих прайс-листов производителя.

Модель оснащена 1,5-литровым турбомотором, обеспечивающим мощность 143 л.с. и крутящий момент 202 Нм. Двигатель работает в сочетании с 6-ступенчатой механической трансмиссией или 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением, все версии кроссовера имеют передний привод.

Haval M6

Базовая комплектация FWD MT доступна со скидкой 230 тысяч рублей, тогда как топовая версия FWD DCT предлагается со скидкой в размере 250 тысяч рублей. С учетом скидок цены на базовую версию начинаются от 1,949 млн рублей, а на топовую – от 2,049 млн рублей.

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Источник: Haval