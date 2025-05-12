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Популярный кроссовер подешевел в России на 250 тысяч рублей

Haval запустил акцию: кроссоверы M6 2024 года со скидкой до 250 тысяч рублей

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Компания Haval запустила акцию, предоставляющую скидку до 250 тысяч рублей на кроссоверы M6 2024 года. Эти данные были получены из свежих прайс-листов производителя.

Модель оснащена 1,5-литровым турбомотором, обеспечивающим мощность 143 л.с. и крутящий момент 202 Нм. Двигатель работает в сочетании с 6-ступенчатой механической трансмиссией или 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением, все версии кроссовера имеют передний привод.

Haval M6
Haval M6
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Базовая комплектация FWD MT доступна со скидкой 230 тысяч рублей, тогда как топовая версия FWD DCT предлагается со скидкой в размере 250 тысяч рублей. С учетом скидок цены на базовую версию начинаются от 1,949 млн рублей, а на топовую – от 2,049 млн рублей.

Источник: Haval

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Лежнин Роман
Фото:Haval
Количество просмотров 360
12.05.2025 
Фото:Haval
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