Скорая, которая точно доедет — российская новинка!

Компания «СТТ» представила полноприводный автомобиль скорой помощи Газель NN

Новую модификацию на базе автомобиля ГАЗель NN 4х4 представила компания «Современные транспортные технологии», являющаяся дистрибьютором техники ГАЗ. Это полноприводный автомобиль скорой медицинской помощи (АСМП) класса B. К сожалению, в глубинке России скорые продолжают не доезжать до больных (особенно во времена межсезонной распутицы), и новая машина предназначена как раз для работы в регионах с трудной транспортной доступностью и суровыми климатическими условиями.

Машина создана на базе модификации с колесной базой 3145 мм и высокой крышей (H3L2) – это позволяет медикам работать в салоне в полный рост. Еще одна особенность – односкатный задний мост и, как следствие, компактные задние арки, ввиду чего получилось разместить все необходимое оборудование. Технологическое оснащение разработано совместно со Станцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.

«Все оборудование расположено в соответствии со сценариями работы врача: учтены удобство перемещения, доступ к носилкам, точкам крепления и модулям хранения. Мебель – металлопластиковая: легкая, прочная, легко дезинфицируется. Такой же салон уже используется в моноприводной модификации медицинской Газели NN, серийно выпускающейся с прошлого года», – сообщает официальный пресс-релиз.

По технической части это стандартная Газель NN 4х4: 2,5-литровый дизель G51A (149 л.с., 330 Нм, Евро-5), МКП, раздатка с электронным управлением, подключаемый полный привод, блокировка дифференциала заднего моста.

В комплектацию входят светодиодные фары, автоматически выдвигающаяся подножка у сдвижной двери и мультимедийка с навигацией... В компании сообщают, что сейчас медицинская Газель NN 4х4 проходит заводские и сертификационные испытания. После их окончания модификацию запустят в производство, и она пополнит парки автомобилей скорой помощи в сельских районах, где важны проходимость и надежность. Как считаете, адекватная замена скорой медицинской «буханке»?