Скорая, которая точно доедет — российская новинка!

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Компания «СТТ» представила полноприводный автомобиль скорой помощи Газель NN

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Новую модификацию на базе автомобиля ГАЗель NN 4х4 представила компания «Современные транспортные технологии», являющаяся дистрибьютором техники ГАЗ. Это полноприводный автомобиль скорой медицинской помощи (АСМП) класса B. К сожалению, в глубинке России скорые продолжают не доезжать до больных (особенно во времена межсезонной распутицы), и новая машина предназначена как раз для работы в регионах с трудной транспортной доступностью и суровыми климатическими условиями.

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Машина создана на базе модификации с колесной базой 3145 мм и высокой крышей (H3L2) – это позволяет медикам работать в салоне в полный рост. Еще одна особенность – односкатный задний мост и, как следствие, компактные задние арки, ввиду чего получилось разместить все необходимое оборудование. Технологическое оснащение разработано совместно со Станцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.

«Все оборудование расположено в соответствии со сценариями работы врача: учтены удобство перемещения, доступ к носилкам, точкам крепления и модулям хранения. Мебель – металлопластиковая: легкая, прочная, легко дезинфицируется. Такой же салон уже используется в моноприводной модификации медицинской Газели NN, серийно выпускающейся с прошлого года», – сообщает официальный пресс-релиз.

По технической части это стандартная Газель NN 4х4: 2,5-литровый дизель G51A (149 л.с., 330 Нм, Евро-5), МКП, раздатка с электронным управлением, подключаемый полный привод, блокировка дифференциала заднего моста.

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В комплектацию входят светодиодные фары, автоматически выдвигающаяся подножка у сдвижной двери и мультимедийка с навигацией... В компании сообщают, что сейчас медицинская Газель NN 4х4 проходит заводские и сертификационные испытания. После их окончания модификацию запустят в производство, и она пополнит парки автомобилей скорой помощи в сельских районах, где важны проходимость и надежность. Как считаете, адекватная замена скорой медицинской «буханке»?

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 16
17.05.2025 
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