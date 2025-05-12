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Почему Belgee продолжает продаваться лучше на фоне падения рынка?

«Автостат»: продажи автомобилей Belgee в России увеличились на 30% в апреле

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Белорусская марка Belgee активно укрепляет свои позиции на российском рынке. Согласно данным «Автостата», в апреле текущего года реализовано 3,9 тысячи автомобилей, что на 30% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Важно отметить, что в 2022 году российский автомобильный сектор демонстрировал рост, в то время как сейчас наблюдается спад.

Belgee X50 и Belgee X70
Belgee X50 и Belgee X70

Под брендом Belgee в России доступны три модели: кроссоверы Belgee X50 и Belgee X70 (которые являются адаптированными версиями Geely Coolray и Geely Atlas Pro соответственно), а также модель Belgee S50 (известная также как Geely Emgrand).

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В последнее время цены на эти автомобили значительно снизились. Скидки до полумиллиона рублей могли способствовать увеличению спроса на фоне общего падения автомобильного рынка. В прошлом году подобные скидки на автомобили Belgee были гораздо более умеренными.

Источник: Автопоток

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Лежнин Роман
Количество просмотров 669
12.05.2025 
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