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В Казахстане стартовало производство нового семейного кроссовера

Завод Allur в Казахстане запустил мелкоузловую сборку кроссовера Jetour X70 Plus

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На заводе Allur, расположенном в Костанайской области, началась мелкоузловая сборка кроссоверов Jetour X70 Plus. Этот процесс включает в себя сварку и окраску кузовов, а производственная линия способна выпускать до 15 тысяч автомобилей ежегодно.

Кроссовер Jetour X70 Plus имеет размеры 4724 х 1900 х 1720 мм и оснащается 1,6-литровым двигателем, который развивает мощность 190 л. с.

Jetour X70 Plus
Jetour X70 Plus
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Двигатель работает в комбинации с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Этот среднеразмерный SUV ориентирован на семейное использование и предлагает просторный интерьер, вмещающий до семи пассажиров.

В Казахстане стоимость Jetour X70 Plus варьируются от 13,09 до 14,09 млн тенге, что соответствует 2,05–2,25 млн рублей.

Интерьер Jetour X70 Plus
Интерьер Jetour X70 Plus

Источник: Китайские автомобили

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Лежнин Роман
Фото:Jetour
Количество просмотров 11
13.05.2025 
Фото:Jetour
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