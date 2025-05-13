Эту Ламборгини превратили в бронированного монстра для выживания в апокалипсис

Rezvani представила внедорожник Knight на базе Lamborghini Urus

Американская компания Rezvani, славящаяся своими необычными автомобилями, представила внедорожник Knight, созданный на основе Lamborghini Urus. Этот автомобиль отличается угловатыми кузовными панелями с матовой серой окраской, тонкими светодиодными фарами, световой балкой на крыше и внушительным задним спойлером. Внедорожник оснащен 22-дюймовыми дисками с 33-дюймовыми внедорожными шинами, размещенными в широких арках.

Rezvani Knight

Генеральный директор компании Феррис Резвани отметил, что цель заключается в сочетании агрессивного дизайна и мощности суперкара с практичностью внедорожника.

Rezvani Knight

Knight оборудован 4,0-литровым двигателем V8 от Urus с двойным турбонаддувом, который можно форсировать до 800 л.с., что на 143 л.с. больше, чем у стандартного Urus, и на 11 л.с. больше по сравнению с новым гибридным Urus SE. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 3 секунды.

Основной особенностью Knight стал опциональный пакет Dark Knight, который превращает внедорожник в бронированное транспортное средство. Он включает пуленепробиваемые стекла и кузовные панели, защиту днища от взрывов, шины Run-Flat, стальной бампер и усиленную подвеску.

Rezvani Knight

Внутреннее оборудование включает противогазы, аптечку, распылитель перцового газа, систему внутренней связи, а также дополнительные сирены и стробоскопы.

Интерьер Rezvani Knight

Как и все модели Rezvani, Knight будет выпускаться в ограниченном количестве – всего 100 экземпляров. Начальная цена составляет 149 тыс. долларов (без стоимости донорского Urus), а с пакетом Dark Knight и дополнительными опциями стоимость может превысить полмиллиона долларов.

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Источник: Motor1