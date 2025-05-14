Инспекторам ГАИ хотят разрешить аннулировать права

Госдума готовит поправки, позволяющие инспектору ГАИ отозвать права у водителя

13 мая на заседании комитета Госдумы по транспорту обсуждался законопроект, вносящий поправки в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных». Речь о законопроекте 2022 года, согласно которому уже выданные водительские удостоверения могут быть аннулированы дистанционно – если медики при очередном осмотре человека обнаружат у него противопоказания к управлению машиной.

Сейчас законопроект об основаниях отзыва удостоверений доработан ко второму чтению. И главное изменение – в расширении возможностей ГИБДД аннулировать имеющиеся права. Напомним, в настоящий момент здоровье водителя проверяется раз в десять лет, когда он проходит медкомиссию и получает справку. По новым проектируемым сейчас правилам схема будет другой.

Медсправки будут переведены в электронный вид, и если при медосмотре или просто на плановом визите к врачу у вас будут выявлены противопоказания к управлению машиной, вы отправляетесь на внеочередное обследование. Не прошли его – данные вносятся в базу данных Минздрава, сведения передаются в ГИБДД, водительское удостоверение отзывается.

Предусматривается также, что неявка на назначенную внеочередную проверку тоже автоматически аннулирует права. Если же человек все же сядет за руль, его привлекут по статье 12.7 КоАП (управление без прав), что повлечет штраф в размере 5-15 тысяч рублей и отправку машины на штрафстоянку.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Новый порядок хотят ввести с 1 марта 2026 года. Если, конечно, депутаты примут такой закон. Хорошая идея? Неплохая. Правда, никто не знает, как это будет работать. Есть ли поле для коррупции и даже для шантажа водителей? Не без этого: «что-то у вас печень пошаливает, не превратились ли вы в алкоголика?». При наличии большого количества частных клиник можно предположить любые расклады. Но пока не обозначат конкретный механизм, выводы делать рано.

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Источник: Коммерсант, Максим Кадаков