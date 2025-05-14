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Депутат Госдумы спрогнозировал последствия принятия закона о локализации такси

Сергей Миронов: закон о локализации такси спровоцирует увеличение цен

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По словам Сергея Миронова, лидера партии «Справедливая Россия – За правду», принятый в России закон о локализации автомобилей такси может привести к увеличению цен на такси.

Он отметил, что существует вероятность роста доли «теневого» сектора, так как самозанятым водителям не понадобится немедленно пересаживаться на отечественные авто. Однако со временем операторам такси придется обновлять автопарки, что, по мнению Миронова, приведет к очередному повышению цен, которые уже выросли на 40% после принятия закона «О такси».

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Государственная Дума окончательно утвердила закон о локализации автомобилей такси 13 мая. Согласно нововведениям, для включения машины в реестр такси необходимо соответствовать одному из требований: накопить необходимое количество баллов локализации, иметь сертификат на выпуск в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

С 2033 года единственным критерием для допуска автомобилей в такси станет число баллов локализации. Исключения сделаны для Сибирского федерального округа и Калининградской области: в этих регионах требования вступят в силу позже – 1 марта 2028 года. Также для Дальнего Востока требования будут применяться только с 1 марта 2030 года.

Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
14.05.2025 
Фото:Unsplash
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