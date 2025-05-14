#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автодом на базе УАЗ Профи
14 мая
В России ведется разработка нового отечественного автодома — опубликованы изображения
Компания «Универсал НН» представила рендеры...
Интерьер Geely Emgrand
14 мая
Два популярных в России седана признаны одними из самых качественных
Geely Emgrand и Preface заняли второе и третье...
Evolute i-Joy
14 мая
Электромобили Evolute переведут на мелкоузловую сборку
Мелкоузловая сборка Evolute на заводе...

Два популярных в России седана признаны одними из самых качественных

Geely Emgrand и Preface заняли второе и третье места в рейтинге качества в Китае

Рекомендуем
Седан или лифтбек? Большой тест недорогих авто бизнес-класса

Седаны Geely Emgrand и Geely Preface заняли второе и третье места соответственно в рейтинге China Automobile Quality Ranking за первый квартал 2025 года, став одними из самых качественных китайских автомобилей.

Исследование, проведенное Китайской ассоциацией качества автомобилей, оценивало надежность, комфорт, безопасность и эффективность.

Geely Emgrand
Geely Emgrand
За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
80ПОБЕДА

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Emgrand получил 172 балла, а Preface – 174, что ниже среднего сегмента, который составляет 191 балл; здесь чем меньше баллов, тем лучше результат.

Оба седана официально представлены в России. Emgrand, который стал самым продаваемым седаном С-класса в 2024 году (с продажами 11 882 единиц), оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем и доступен с 6-ступенчатым автоматом или 5-ступенчатой «механикой». В первом квартале 2025 года было реализовано 1275 таких автомобилей.

Geely Preface
Geely Preface

Preface, в свою очередь, имеет 2,0-литровый турбомотор мощностью 200 л.с. и 7-ступенчатую коробку «робот» с мокрым сцеплением, а его интерьер отличается высоким качеством отделки и комфортом.

Источник: Тарантас Ньюс

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 2
14.05.2025 
Фото:Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0