Начались официальные продажи новой версии популярного кроссовера: цены снижены

Стартовали продажи нового Geely Atlas: пять комплектаций и богатая начинка

В Китае стартовали официальные продажи нового кроссовера Geely Atlas четвертого поколения, который предлагается в пяти комплектациях по стартовой цене 92,9 тысячи юаней (примерно 1 миллион рублей). Несмотря на предыдущие прогнозы о цене в 99,9 тысячи юаней, стоимость была снижена к моменту начала продаж.

Эта модель, основанная на платформе CMA, увеличилась в размерах: длина составляет 4730 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1710 мм, а колёсная база – 2785 мм. Также изменился размер экрана: теперь он имеет диагональ 15,4 дюйма вместо 13,2 дюйма.

Geely Atlas

Geely Atlas представлен с 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л.с. и 290 Н∙м в четырёх комплектациях, а также с 2-литровым двигателем мощностью 218 л.с. и 325 Н∙м в одной из них. Все версии оснащены 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Кроссовер доступен в пяти цветах кузова и двух вариантах интерьера. Базовая версия включает систему кругового обзора, LED-оптику, люк, беспроводную зарядку и голосовое управление.

Geely Atlas

В топовой комплектации добавляются электропривод багажника, адаптивный круиз-контроль, 25,6-дюймовый проекционный дисплей, вентиляция и массаж сидений, а также 256-цветная подсветка и система из 16 динамиков Flyme Sound.

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Источник: Китайские автомобили