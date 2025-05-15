Эта современная опция в машинах уничтожает телефоны: подробности

Американец сообщил о повреждении камеры iPhone 16 Pro Max лидаром Volvo EX90

Американец, снявший на видео электромобиль Volvo EX90, сообщил, что матрица камеры его iPhone 16 Pro Max пострадала от воздействия лидара.

Пользователь Reddit под ником u/Jeguetelli заявил, что лазерный сигнал лидара с длиной волны 1550 нм причинил необратимый вред камере, и артефакты на снимках можно исправить лишь заменой матрицы.

Volvo EX90

Лидары, используемые в современных автомобилях, таких как Volvo EX90, настраивают мощные лазеры, которые могут повредить камеры смартфонов при непосредственном попадании света. Многочисленные автопроизводители предостерегают пользователей от направлений устройств на активные лидары, особенно это важно для фотографов и автолюбителей, снимающих технику вблизи.

В комментариях обсуждения пришли к выводу, что риск повреждения особенно актуален для лидаров с длиной волны 1550 нм.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Reddit