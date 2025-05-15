Московскому метро – 90 лет: пульс столицы, бьющийся под землей

«За рулем» поздравляет Московский метрополитен с круглой датой

Сегодня Москва отмечает знаменательную дату – 90-летие своего легендарного метрополитена! Девять десятилетий назад, 15 мая 1935 года, первый поезд с гордостью пронес пассажиров от станции «Сокольники» до «Парка культуры», открыв новую эру в транспортной истории столицы. С тех пор московское метро стало не просто способом передвижения, а неотъемлемой частью жизни города, его душой и сердцем, бьющимся под многомиллионным мегаполисом.

За эти годы метрополитен прошел славный путь развития. От первых, поражавших своей архитектурой станций, до современных высокотехнологичных линий, он неустанно рос и совершенствовался, связывая отдаленные районы, облегчая ежедневные поездки миллионов москвичей, жителей Подмосковья и гостей столицы. Московское метро – это живая летопись города, отражающая его историю, его ритм, его неукротимую энергию.

Мы помним героические годы Великой Отечественной войны, когда станции метро служили убежищем от бомбежек, а поезда перевозили не только пассажиров, но и военные грузы. Мы восхищаемся архитектурным великолепием станций, ставших настоящими подземными дворцами, символами эпохи и предметом гордости москвичей. Мы ценим труд тысяч людей – машинистов, инженеров, строителей, диспетчеров, всех, кто ежедневно обеспечивает бесперебойную и безопасную работу этого сложнейшего механизма.

Сегодня Московское метро – это одна из крупнейших и самых загруженных подземных транспортных систем мира. Его разветвленная сеть охватывает практически все уголки столицы и продолжает расти, открывая новые станции и линии, делая город еще более доступным и комфортным для жизни. Современные поезда, удобная навигация, внедрение передовых технологий – все это делает поездки в метро не только быстрыми, но и удобными.

В свой 90-летний юбилей Московский метрополитен встречает будущее с амбициозными планами. Продолжается строительство новых станций, Подмосковье становится ближе, модернизируется подвижной состав, внедряются инновационные решения для повышения эффективности и безопасности перевозок. Московское метро было, есть и будет надежным спутником каждого, кто живет и работает в этом великом городе.

Редакция «За рулем» поздравляет коллектив Московского метрополитена с этим знаменательным юбилеем! Желаем дальнейшего развития, новых свершений, безопасных и комфортных поездок для миллионов пассажиров. Спасибо за ваш труд, за вашу преданность делу, за то, что вы каждый день помогаете Москве двигаться вперед!

В поездах «Москва-2024» улучшен комфорт: двери стали шире на 32%, проходы — на 10%. 34 новых поезда «Москва-2024» начнут курсировать в московском метро в 2025 году.