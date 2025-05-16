В России появится новый крупный и хорошо оснащенный автомобиль на замену Camry

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Российская премьера крупного лифтбэка Hongqi H6 состоится 3 июня

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Стало известно, что первая презентация нового лифтбэка Hongqi H6 в России пройдет 3 июня. На российском рынке автомобилей с таким типом кузова представлено не так много, и с учетом премиум-статуса, эта модель будет выделяться.

Размеры Hongqi H6 составляют 4990 x 1876 x 1450 мм, а колёсная база достигает 2920 мм. Автомобиль снабжен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 245 лошадиных сил, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Hongqi H6
Hongqi H6
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Важной особенностью модели станет активная подвеска Continuous Damping Control (CDC), способная изменять настройки каждые 2 миллисекунды на основе данных о состоянии дорожного покрытия.

В модельном ряду Hongqi H6 займет позицию между седаном H5 и представительским H9.

Интерьер Hongqi H6
Интерьер Hongqi H6
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Источник: Quto

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Лежнин Роман
Фото:Hongqi
Количество просмотров 13
16.05.2025 
Фото:Hongqi
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