Участник MIMS 2025 — компания redBTR — производитель усиленных деталей для автомобилей ГАЗ и УАЗ

Более 10 лет redBTR разрабатывает и производит запасные части и аксессуары для внедорожной подготовки автомобилей

Лебедки (в том числе – для квадроциклов), детали трансмиссии, элементы тормозной системы и подвески, дополнительная LED-оптика и прочее оборудование, необходимое для эксплуатации автомобиля в сложных условиях — все это производит redBTR!

При создании автокомпонентов, сотрудники redBTR опираются на собственный опыт, полученный благодаря участию в оff-road мероприятиях, проводимых в самых отдаленных регионах нашей страны, и постоянному взаимодействию с автовладельцами.

Например, одна из интересных новинок компании – переносная автомобильная электрическая лебедка «Спутник», предназначенная для использования на легковых автомобилях. Тяговое усилие в 3500 фунтов (1587 кг), компактность и удобство использования делают лебедку отличным решением не только для бездорожья, но и для использования зимой на дорогах общего пользования.

Новаторские технические решения redBTR сертифицированы и запатентованы, что позволяет гарантировать соблюдение технологий и обеспечивает качество при производстве. Такой подход позволил компании вывести модернизированные узлы и в серийное производство – ряд деталей redBTR устанавливается на автомобили УАЗ на конвейере Ульяновского автомобильного завода.

Широкая дистрибьюторская сеть в России, Республике Беларусь и в Республике Казахстан делает продукцию redBTR доступной для всех владельцев внедорожников.

Обращайтесь к дистрибьюторам redBTR в своем регионе и готовьте автомобиль к любым внедорожным приключениям!

Реклама| ООО ТД АВТОЗАВОД, ИНН 7842221099 |erid F7NfYUJCUneRJUHUUAyS