Участник MIMS 2025 — компания redBTR — производитель усиленных деталей для автомобилей ГАЗ и УАЗ
Лебедки (в том числе – для квадроциклов), детали трансмиссии, элементы тормозной системы и подвески, дополнительная LED-оптика и прочее оборудование, необходимое для эксплуатации автомобиля в сложных условиях — все это производит redBTR!
При создании автокомпонентов, сотрудники redBTR опираются на собственный опыт, полученный благодаря участию в оff-road мероприятиях, проводимых в самых отдаленных регионах нашей страны, и постоянному взаимодействию с автовладельцами.
Например, одна из интересных новинок компании – переносная автомобильная электрическая лебедка «Спутник», предназначенная для использования на легковых автомобилях. Тяговое усилие в 3500 фунтов (1587 кг), компактность и удобство использования делают лебедку отличным решением не только для бездорожья, но и для использования зимой на дорогах общего пользования.
Новаторские технические решения redBTR сертифицированы и запатентованы, что позволяет гарантировать соблюдение технологий и обеспечивает качество при производстве. Такой подход позволил компании вывести модернизированные узлы и в серийное производство – ряд деталей redBTR устанавливается на автомобили УАЗ на конвейере Ульяновского автомобильного завода.
Широкая дистрибьюторская сеть в России, Республике Беларусь и в Республике Казахстан делает продукцию redBTR доступной для всех владельцев внедорожников.
Обращайтесь к дистрибьюторам redBTR в своем регионе и готовьте автомобиль к любым внедорожным приключениям!
Реклама| ООО ТД АВТОЗАВОД, ИНН 7842221099 |erid F7NfYUJCUneRJUHUUAyS
- «За рулем» можно читать и в Телеграм