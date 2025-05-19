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Аккумуляторы года: на MIMS Automobility Moscow выбрали победителей

В номинациях «Лучший аккумулятор года» и «Прорыв года» победил бренд DELTA

Завершилась международная выставка запчастей и автокомпонентов MIMS Automobility Moscow — крупнейшее мероприятие в сфере автопрома. В ее рамках состоялось торжественное награждение премии «Автокомпонент года». В жюри премии вошли технические эксперты, аналитики и редакторы профильных СМИ, а также эксперты оптовых компаний.

Заявленные на участие в премии бренды оценивались по множеству параметров: рост на российском рынке, качество продукции, инновации, маркетинговая активность, лояльность потребителей и т.д.

Победителем сразу в двух номинациях «Лучший аккумулятор года» и «Прорыв года» стал бренд DELTA. Российская марка аккумуляторных батарей, знакомая каждому авто- и мотовладельцу, представлена на рынке с 2001 года и за почти четверть века заслужила доверие экспертов и покупателей в самых разных отраслях — от авто и мототехники до систем телекоммуникаций и связи.

На стенде DELTA — как привычные для автолюбителей АКБ, так и одна из новинок бренда и рынка в целом — натрий-ионные аккумуляторы. Впервые их представили гостям Мотовесны-2025, удивив мотосообщество, однако и среди широкой аудитории MIMS решение сразу вызвало интерес.

Натриевые АКБ еще легче, чем литиевые, служат дольше и устойчивы как к высоким, так и к очень низким температурам. Рынок таких аккумуляторов, по оценкам экспертов, будет расти более чем на 25% ежегодно, а значит, скоро натриевые АКБ станут серьезными конкурентами свинцу и литию.

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19.05.2025 
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