Этот внедорожник Kia станет поразительно экономичным: как удалось этого достичь?

Гибридный Kia Tasman будет оснащен системой на базе 2,5-литрового турбомотора

В последние годы автомобильный рынок претерпевает значительные изменения, и производители стремятся удовлетворить растущий спрос на экологически чистые и экономичные автомобили.

В этом контексте Kia Tasman и Hyundai Palisade 2025 становятся важными игроками, представляя собой новые подходы к созданию автомобилей, которые соответствуют современным требованиям.

Kia Tasman

Одним из ключевых аспектов, объединяющих Kia Tasman и Hyundai Palisade, является их фокус на двигателях с низким расходом топлива. Kia анонсировала, что Tasman будет доступен с бензиновыми и дизельными двигателями. Более того, в планах компании разработка гибридных и полностью электрических версий.

Гибридная версия Tasman может быть оснащена системой на базе 2,5-литрового турбомотора, аналогичной той, что используется в Hyundai Palisade. Это позволит новинке конкурировать с другими гибридными моделями, такими как BYD Shark и Ford Ranger Plug-in Hybrid.

Интерьер Kia Tasman

Шасси Tasman с лестничной рамой отличается высокой универсальностью, что упрощает адаптацию под разные силовые установки. Модель ориентирована на рынки Австралии, Южной Кореи и других регионов, где пикапы пользуются спросом. Полный привод, который будет доступен в электрической модификации Tasman, делает его конкурентоспособным по сравнению с будущими электропикапами, такими как Toyota Hilux и Isuzu D-Max.

Kia заявила, что жизненный цикл модели Tasman составляет от 8 до 12 лет с регулярными обновлениями.

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Источник: Тарантас Ньюс