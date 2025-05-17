#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Can-Am Pulse
17 мая
Мотопроходимцы Can-Am возродились, но стали иными
Внедорожные мотоциклы Can-Am вернулись на рынок...
ГАЗ М-20 «Победа»
17 мая
В России появилась возможность приобрести раритетную Победу в достойном состоянии
В продаже появились раритетные ГАЗ М-20...
Интерьер Dacia Bigster
17 мая
Renault выводит на рынок «старшего брата» Дастера: подробности
Renault Boreal станет переименованной версией...

Этот внедорожник Kia станет поразительно экономичным: как удалось этого достичь?

Гибридный Kia Tasman будет оснащен системой на базе 2,5-литрового турбомотора

Рекомендуем
Ближе к народу: китайский бренд привез в Россию интересную новинку

В последние годы автомобильный рынок претерпевает значительные изменения, и производители стремятся удовлетворить растущий спрос на экологически чистые и экономичные автомобили.

В этом контексте Kia Tasman и Hyundai Palisade 2025 становятся важными игроками, представляя собой новые подходы к созданию автомобилей, которые соответствуют современным требованиям.

Kia Tasman
Kia Tasman
Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Одним из ключевых аспектов, объединяющих Kia Tasman и Hyundai Palisade, является их фокус на двигателях с низким расходом топлива. Kia анонсировала, что Tasman будет доступен с бензиновыми и дизельными двигателями. Более того, в планах компании разработка гибридных и полностью электрических версий.

Гибридная версия Tasman может быть оснащена системой на базе 2,5-литрового турбомотора, аналогичной той, что используется в Hyundai Palisade. Это позволит новинке конкурировать с другими гибридными моделями, такими как BYD Shark и Ford Ranger Plug-in Hybrid.

Интерьер Kia Tasman
Интерьер Kia Tasman

Шасси Tasman с лестничной рамой отличается высокой универсальностью, что упрощает адаптацию под разные силовые установки. Модель ориентирована на рынки Австралии, Южной Кореи и других регионов, где пикапы пользуются спросом. Полный привод, который будет доступен в электрической модификации Tasman, делает его конкурентоспособным по сравнению с будущими электропикапами, такими как Toyota Hilux и Isuzu D-Max.

Kia заявила, что жизненный цикл модели Tasman составляет от 8 до 12 лет с регулярными обновлениями.

Источник: Тарантас Ньюс

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 7
17.05.2025 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0