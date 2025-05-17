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Renault выводит на рынок «старшего брата» Дастера: подробности

Renault Boreal станет переименованной версией Dacia Bigster для мировых рынков

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Внушительный кроссовер Dacia Bigster готовится к дебюту на глобальной арене под новым именем – Renault Boreal. Этот ребрендинг не случаен: Renault намерена расширить свое присутствие на международных рынках, используя успешную концепцию Bigster, но адаптированную под более премиальный и узнаваемый имидж марки.

Недавние шпионские фотографии, запечатлевшие Boreal во время дорожных испытаний, приоткрыли завесу тайны над внешним обликом новинки.

Renault Boreal
Renault Boreal
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Хотя общие черты с Dacia Bigster очевидны, Renault внесла ряд значительных изменений. На снимках бросается в глаза узкая светодиодная оптика, вероятно, двухуровневая, а также изменённые элементы дизайна: решётка радиатора, бампер с увеличенным воздухозаборником, задний бампер, фонари, спойлер и крышка багажника отличаются от базового Dacia Bigster.

Dacia Bigster
Dacia Bigster

Несмотря на все модификации экстерьера, основная архитектура кузова осталась верна оригинальной концепции Bigster. По предварительной информации, интерьер Renault Boreal практически идентичен Dacia Bigster, предлагая пассажирам комфортное пространство и впечатляющий багажник объемом 667 литров – серьезный аргумент в пользу практичности модели.

Стратегическое решение Renault начать продажи Boreal в Бразилии в конце 2025 года выглядит вполне логичным. Производство на местном заводе позволит оптимизировать логистику и снизить издержки, обеспечивая конкурентную стоимость на быстрорастущем рынке Южной Америки. Выбор Бразилии в качестве стартовой площадки также может свидетельствовать о планах Renault закрепиться на других латиноамериканских рынках.

Ожидается, что официальная премьера Renault Boreal состоится в ближайшие месяцы, продажи стартуют в конце 2025 года с Бразилии, где кроссовер будет производиться на местном заводе. После чего начнется глобальное продвижение модели. Запуск в более чем 70 странах.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops | Dacia
Количество просмотров 11
17.05.2025 
Фото:Carscoops | Dacia
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