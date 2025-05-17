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ГАЗ М-20 «Победа»
17 мая
В России появилась возможность приобрести раритетную Победу в достойном состоянии
В продаже появились раритетные ГАЗ М-20...

В России появилась возможность приобрести раритетную Победу в достойном состоянии

В продаже появились раритетные ГАЗ М-20 «Победа» по цене от 490 тыс. рублей

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Советский автопром подарил миру немало легендарных моделей, и ГАЗ М-20 «Победа» безусловно занимает в этом ряду особое место. Символ послевоенного подъема, эта машина стала не просто средством передвижения, а настоящим символом эпохи.

И сегодня, спустя десятилетия, появилась уникальная возможность прикоснуться к истории, приобретя раритетный экземпляр ГАЗ М-20 в отличном состоянии по цене, значительно ниже рыночной.

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В Саратовской области появились объявления о продаже нескольких автомобилей ГАЗ М-20 «Победа». Эти автомобили, выпущенные около 70 лет назад, находятся в удивительно хорошем состоянии.

В селе Усть-Курдюм продается ГАЗ М-20 1954 года выпуска, окрашенный в небесно-голубой цвет – редкий и очень привлекательный оттенок для этой модели. Пробег автомобиля составляет всего 36 000 километров. Владелец утверждает, что «Победа» полностью исправна, особенно ходовая часть, и не требует капитального ремонта. Цена – всего 490 000 рублей.

ГАЗ М-20 «Победа»
ГАЗ М-20 «Победа»

Ещё один привлекательный вариант находится в деревне Юрьевка Гагаринского района. Здесь продается ГАЗ М-20 серого цвета, выпущенный в 1957 году. Пробег – 27 000 километров. Цена на этот экземпляр немного выше – 550 000 рублей.

ГАЗ М-20 «Победа»
ГАЗ М-20 «Победа»

Помимо относительно низкой цены, важно отметить отличное техническое состояние автомобилей. Найти ГАЗ М-20 в таком возрасте и с таким минимальным пробегом – большая редкость. Большинство «Побед», сохранившихся до наших дней, требуют значительных вложений в ремонт и реставрацию.

Источник: Авито, Авито

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Лежнин Роман
Фото:Авито
Количество просмотров 8
17.05.2025 
Фото:Авито
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