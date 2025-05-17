Появилась особая версия Гранты для начинающих водителей
Волжский автозавод после длительного перерыва возобновил производство автомобилей семейства Lada Granta, оборудованных для практических занятий по вождению. От обычной Гранты такую машину, прежде всего, отличает место инструктора: на правом переднем месте предусмотрены дублирующие педали тормоза и сцепления, а также отдельное зеркало заднего вида. Привод педалей – от простого и надежного металлического вала.
Внешне учебную Гранту можно отличить от обычной по опознавательному знаку «Ученик». Данная модификация Гранты испытана, сертифицирована и не нуждается в доработках или внесении изменений в ПТС, отмечает пресс-служба завода.
Уточняется, что покупка заводской учебной Гранты оказывается выгоднее покупки обычной машины и переоборудовании ее под нужды автошкол. Кроме того, на машину распространяется стандартная заводская гарантия – что тоже безусловный плюс.
Учебная версия LADA Granta выпускается на базе седана в специальной комплектации для автошкол, оснащается 90-сильным двигателем и 5-ступенчатой МКП. В комплектации соблюден необходимый минимум и даже есть толика комфорта: кондиционер, подушка безопасности водителя, ABS, усилитель руля, центральный замок. Стоимость автомобиля — 1 079 000 рублей. Учебная Lada Granta уже доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах бренда на территории РФ.
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