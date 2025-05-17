Появилась особая версия Гранты для начинающих водителей

На АВТОВАЗе началось производство Lada Granta в версии учебного авто

Волжский автозавод после длительного перерыва возобновил производство автомобилей семейства Lada Granta, оборудованных для практических занятий по вождению. От обычной Гранты такую машину, прежде всего, отличает место инструктора: на правом переднем месте предусмотрены дублирующие педали тормоза и сцепления, а также отдельное зеркало заднего вида. Привод педалей – от простого и надежного металлического вала.

Внешне учебную Гранту можно отличить от обычной по опознавательному знаку «Ученик». Данная модификация Гранты испытана, сертифицирована и не нуждается в доработках или внесении изменений в ПТС, отмечает пресс-служба завода.

Уточняется, что покупка заводской учебной Гранты оказывается выгоднее покупки обычной машины и переоборудовании ее под нужды автошкол. Кроме того, на машину распространяется стандартная заводская гарантия – что тоже безусловный плюс.

Учебная версия LADA Granta выпускается на базе седана в специальной комплектации для автошкол, оснащается 90-сильным двигателем и 5-ступенчатой МКП. В комплектации соблюден необходимый минимум и даже есть толика комфорта: кондиционер, подушка безопасности водителя, ABS, усилитель руля, центральный замок. Стоимость автомобиля — 1 079 000 рублей. Учебная Lada Granta уже доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах бренда на территории РФ.