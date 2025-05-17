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Появилась особая версия Гранты для начинающих водителей

На АВТОВАЗе началось производство Lada Granta в версии учебного авто

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Волжский автозавод после длительного перерыва возобновил производство автомобилей семейства Lada Granta, оборудованных для практических занятий по вождению. От обычной Гранты такую машину, прежде всего, отличает место инструктора: на правом переднем месте предусмотрены дублирующие педали тормоза и сцепления, а также отдельное зеркало заднего вида. Привод педалей – от простого и надежного металлического вала.

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Внешне учебную Гранту можно отличить от обычной по опознавательному знаку «Ученик». Данная модификация Гранты испытана, сертифицирована и не нуждается в доработках или внесении изменений в ПТС, отмечает пресс-служба завода.

Уточняется, что покупка заводской учебной Гранты оказывается выгоднее покупки обычной машины и переоборудовании ее под нужды автошкол. Кроме того, на машину распространяется стандартная заводская гарантия – что тоже безусловный плюс.

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Учебная версия LADA Granta выпускается на базе седана в специальной комплектации для автошкол, оснащается 90-сильным двигателем и 5-ступенчатой МКП. В комплектации соблюден необходимый минимум и даже есть толика комфорта: кондиционер, подушка безопасности водителя, ABS, усилитель руля, центральный замок. Стоимость автомобиля — 1 079 000 рублей. Учебная Lada Granta уже доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах бренда на территории РФ.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
17.05.2025 
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-39