#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Volkswagen Lavida
17 мая
Большой комфортный седан дешевле миллиона, да еще и с гарантией — есть такой!
Цена Volkswagen Lavida на китайском рынке...
Россиянам станет гораздо проще посетить эту живописную страну
17 мая
Россиянам станет гораздо проще посетить эту живописную страну
То Лам: Вьетнам и Россия договорились расширить...
Microlino от Micro Mobility
17 мая
В России выставили на продажу очень необычный автомобиль по размерам меньше Оки
В Москве продают новый Microlino от Micro...

В России появилась возможность купить современный и надежный японский кроссовер — недорого

Продажи новых кроссоверов Honda Vezel стартовали в РФ по цене от 2,15 млн рублей

Рекомендуем
Ближе к народу: китайский бренд привез в Россию интересную новинку

Honda Vezel можно приобрести по цене от 2 150 000 рублей, что значительно ниже стоимости аналогичных китайских кроссоверов.

Для сравнения, рестайлинговый Changan CS35 Plus обойдется минимум в 2 569 900 рублей, Jetour Dashing – от 2 489 900 рублей, а популярный Geely Coolray – от 2 794 990 рублей. Разница в цене с Honda Vezel ощутима и составляет от 300 000 до 600 000 рублей в зависимости от модели.

Honda Vezel
Honda Vezel
Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Важно понимать, что цена 2 150 000 рублей за Honda Vezel – это предложение от компаний-импортеров во Владивостоке. За эти деньги покупатель получает автомобиль с тканевым салоном, базовой мультимедийной системой и правым рулем.

Однако, за более комфортную комплектацию придется доплатить. Например, леворульный Vezel с кожаным салоном, улучшенной мультимедией и дополнительными опциями предлагается за 2 280 000 рублей компанией из Краснодара с доставкой во Владивосток «под ключ».

Интерьер Honda Vezel
Интерьер Honda Vezel

Цены у других поставщиков варьируются от 2 340 000 до 2 350 000 рублей во Владивостоке. В других городах, таких как Новокузнецк, Южно-Сахалинск, Благовещенск и Пермь, стоимость Vezel колеблется от 2 590 000 до 2 690 000 рублей. Автомобили из наличия, естественно, дороже – от 2 755 000 рублей.

Двигатель у всех одинаковый – 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 124 лошадиные силы, агрегатированный с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 13
17.05.2025 
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0