В России появилась возможность купить современный и надежный японский кроссовер — недорого

Продажи новых кроссоверов Honda Vezel стартовали в РФ по цене от 2,15 млн рублей

Honda Vezel можно приобрести по цене от 2 150 000 рублей, что значительно ниже стоимости аналогичных китайских кроссоверов.

Для сравнения, рестайлинговый Changan CS35 Plus обойдется минимум в 2 569 900 рублей, Jetour Dashing – от 2 489 900 рублей, а популярный Geely Coolray – от 2 794 990 рублей. Разница в цене с Honda Vezel ощутима и составляет от 300 000 до 600 000 рублей в зависимости от модели.

Honda Vezel

Важно понимать, что цена 2 150 000 рублей за Honda Vezel – это предложение от компаний-импортеров во Владивостоке. За эти деньги покупатель получает автомобиль с тканевым салоном, базовой мультимедийной системой и правым рулем.

Однако, за более комфортную комплектацию придется доплатить. Например, леворульный Vezel с кожаным салоном, улучшенной мультимедией и дополнительными опциями предлагается за 2 280 000 рублей компанией из Краснодара с доставкой во Владивосток «под ключ».

Интерьер Honda Vezel

Цены у других поставщиков варьируются от 2 340 000 до 2 350 000 рублей во Владивостоке. В других городах, таких как Новокузнецк, Южно-Сахалинск, Благовещенск и Пермь, стоимость Vezel колеблется от 2 590 000 до 2 690 000 рублей. Автомобили из наличия, естественно, дороже – от 2 755 000 рублей.

Двигатель у всех одинаковый – 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 124 лошадиные силы, агрегатированный с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

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Источник: Автоновости дня