В России выставили на продажу очень необычный автомобиль по размерам меньше Оки

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В Москве продают новый Microlino от Micro Mobility за 2,89 млн рублей

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Российский рынок электромобилей пополнился необычным представителем – Microlino от швейцарской компании Micro Mobility. Это микрокар, цена которого составляет 2,89 млн рублей.

За сумму, сопоставимую с ценой топовой Lada Aura, покупатель получает транспортное средство, принципиально отличающееся от привычных моделей.

Microlino от Micro Mobility
Microlino от Micro Mobility
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Его габариты поражают: всего 2,5 метра в длину, что существенно меньше, чем у легендарной Оки (3,2 метра) и даже компактных современных городских автомобилей. Внешний вид напоминает культовый BMW Isetta, а фронтальная дверь, открывается вместе с передней частью кузова.

Однако, не стоит ожидать от Microlino высоких скоростных характеристик. Его 17-сильный электромотор и 6-киловаттный аккумулятор ограничивают максимальную скорость 90 км/ч, а запас хода составляет всего около 100 км.

Несмотря на свои скромные технические характеристики, Microlino предлагает довольно комфортабельный салон для двух пассажиров. В оснащение входят такие приятные опции, как система стабилизации (ESP), ABS, датчики света и дождя, обогрев сидений и даже климат-контроль, медиасистема. Колёса 12-дюймовые, со стальными дисками.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:microlino.com
Количество просмотров 8
17.05.2025 
Фото:microlino.com
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