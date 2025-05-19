Тысячи московских водителей оштрафованы за тонировку

Рейд столичной ГАИ по тонировке закончился 18 тысячами штрафов

Госавтоинспекция Москвы опубликовала результаты рейда по правонарушениям, связанным с тонировкой стекол автомобилей. Мероприятие шло с 25 апреля по 12 мая, и за это время инспекторы ГАИ пресекли 17,9 тысячи нарушений, связанных с превышением норм тонировки стекол автомобиля, сообщает пресс-служба. В отношении нарушителей составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Напомним, эта часть статьи 12.5 устанавливает норму ответственности за управление машиной со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

По регламенту, светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. То есть если так называемая «передняя полусфера» пропускает свет хуже, чем предписано, водителя штрафуют на 500 рублей.

Тут есть нюанс, о котором «За рулем» уже рассказывал: на самом деле, можно тонировать любые стекла автомобиля, даже передние (ту самую «переднюю полусферу»), главное – соблюсти предписанную процентовку светопропускания. Беда в том, что многие водили в нее не укладываются – и попадают на штрафы.

На опубликованных столичной ГАИ снимках мы видим, как инспекторы измеряют светопропускание, а водители вынуждены снимать нарушающую регламент тонировку на месте, чтобы иметь возможность продолжить движение. Напомним, в 2024 году вопрос о тонировке дважды поднимался на уровне Госдумы: в сентябре ЛДПР предлагала смягчить требования о светопропускании стекол, а в ноябре уже вице-спикер Владислав Даванков выступил с идеей признать ту самую часть 3.1 статьи 12.5 КоАП утратившей силу. Ни одной из инициатив не был дан ход.

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Источник: Госавтоинспекция Москвы