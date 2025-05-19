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Тысячи московских водителей оштрафованы за тонировку

Рейд столичной ГАИ по тонировке закончился 18 тысячами штрафов

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Почему водителей с тонировкой передних стекол не штрафуют

Госавтоинспекция Москвы опубликовала результаты рейда по правонарушениям, связанным с тонировкой стекол автомобилей. Мероприятие шло с 25 апреля по 12 мая, и за это время инспекторы ГАИ пресекли 17,9 тысячи нарушений, связанных с превышением норм тонировки стекол автомобиля, сообщает пресс-служба. В отношении нарушителей составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ.

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Напомним, эта часть статьи 12.5 устанавливает норму ответственности за управление машиной со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

По регламенту, светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. То есть если так называемая «передняя полусфера» пропускает свет хуже, чем предписано, водителя штрафуют на 500 рублей.

Тут есть нюанс, о котором «За рулем» уже рассказывал: на самом деле, можно тонировать любые стекла автомобиля, даже передние (ту самую «переднюю полусферу»), главное – соблюсти предписанную процентовку светопропускания. Беда в том, что многие водили в нее не укладываются – и попадают на штрафы.

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На опубликованных столичной ГАИ снимках мы видим, как инспекторы измеряют светопропускание, а водители вынуждены снимать нарушающую регламент тонировку на месте, чтобы иметь возможность продолжить движение. Напомним, в 2024 году вопрос о тонировке дважды поднимался на уровне Госдумы: в сентябре ЛДПР предлагала смягчить требования о светопропускании стекол, а в ноябре уже вице-спикер Владислав Даванков выступил с идеей признать ту самую часть 3.1 статьи 12.5 КоАП утратившей силу. Ни одной из инициатив не был дан ход.

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Источник: Госавтоинспекция Москвы

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13
19.05.2025 
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