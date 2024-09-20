Депутаты отклонили поправки по тонировке

Госдума отклонила законопроект о смягчении требований к тонировке автомобилей

Инициативу о смягчении требований к тонировке передних стекол автомобиля отклонило большинство депутатов ГД. Автор законопроекта Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что работа над документом будет продолжена после ответа от вице-премьера Виталия Савельева.

По действующим правилам по техническому регламенту светопропускание лобового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%, иначе водителю грозит штраф 500 руб.

Авторы поправок предложили не наказывать водителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол будет не менее 50% от требований техрегламента, то есть не менее 35%. Тонирование стекол защищает от прямых солнечных лучей, предотвращая ослепление водителя, и снижает температуру нагрева салона, что положительно влияет на безопасность дорожного движения.

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Источник: Система обеспечения законодательной деятельности