Почему россияне массово пересаживаются с машин на мотоциклы?

Эксперты: россияне отказываются от автомобилей в пользу мотоциклов из-за цен

Россияне начали переходить с автотранспорта на более доступные мотоциклы. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на мнения экспертов.

В первом квартале 2025 года продажи новых мотоциклов увеличились практически на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение интереса к таким транспортным средствам наблюдается уже более двух лет.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин отметил, что бюджетные модели мотоциклов стали полноценной альтернативой автомобилям для многих граждан.

Станислав Карбачинский, директор направления «Авилон мото», считает, что рост популярности мотоциклов вызван удорожанием автомобилей. По его словам, россияне, которые планировали в этом году заменить свою машину, начали рассматривать покупку мотоцикла в силу увеличения цен.

Илья Привезенцев, руководитель направления «Рольф мото», добавил, что взгляды россиян на мотоциклы изменились, и этот вид транспорта теперь воспринимается не только как замена автомобилю, но и как символ мобильности, доступности и свободы передвижения.

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Источник: Коммерсантъ