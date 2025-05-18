Новый надежный японский кроссовер посетил российский рынок: цена очень демократичная

Новый Honda XR-V из Владивостока: что предлагают за 2,2 млн рублей

Ассортимент кроссоверов в России продолжает расти, и параллельный импорт играет в этом значительную роль.

На рынок пришел компактный паркетник Honda XR-V, цена которого на одном из бесплатных сайтов объявлений начинается с 2 200 000 рублей. Удивительно, но некоторые модели Lada, такие как седан Lada Vesta Sportline с 118-сильным двигателем, стоят даже больше: от 2 273 000 рублей, а универсал с тем же мотором – от 2 443 000 рублей.

Honda XR-V

Во Владивостоке наблюдаются самые демократичные цены. Местная компания по доставке автомобилей предложила привезти Honda XR-V в комплектации Passionate Edition за 2 200 000 рублей.

В эту сумму уже включены утильсбор и все необходимые документы. Кроме того, компания из Москвы предлагает более «бюджетный» вариант XR-V в комплектации Thermal Edition за 2 350 000 рублей, тогда как в самом Владивостоке можно получить кроссовер с черно-оранжевым кожаным салоном всего за 2 560 000 рублей.

Интерьер Honda XR-V

На складе цены на эти автомобили существенно выше. Например, в Москве продается вариант Love Edition с черным кожаным салоном за 3 550 000 рублей, включая уплаченный утильсбор и действующий ЭПТС.

Все модели Honda XR-V оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 124 л.с., бесступенчатым вариатором и передним приводом. Производство таких автомобилей осуществляется совместным предприятием Dongfeng-Honda в Китае, и они доступны только на китайском рынке.

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Источник: Автоновости дня