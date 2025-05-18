#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Hyundai Bayon
18 мая
В России появился новый кроссовер Hyundai по приемлемой цене
В России стартовали продажи кроссоверов Hyundai...
Интерьер Renault Arkana
18 мая
В России снова можно купить новый кроссовер Renault: известны цены
В Хабаровске продают новые Renault Arkana по...
Падение спроса на пикапы: что происходит на российском рынке?
18 мая
Падение спроса на пикапы: что происходит на российском рынке?
«Автостат»: продажи пикапов в России упали на...

Новый надежный японский кроссовер посетил российский рынок: цена очень демократичная

Новый Honda XR-V из Владивостока: что предлагают за 2,2 млн рублей

Рекомендуем
Заслуженная Победа: тест-драйв легендарной советской машины

Ассортимент кроссоверов в России продолжает расти, и параллельный импорт играет в этом значительную роль.

На рынок пришел компактный паркетник Honda XR-V, цена которого на одном из бесплатных сайтов объявлений начинается с 2 200 000 рублей. Удивительно, но некоторые модели Lada, такие как седан Lada Vesta Sportline с 118-сильным двигателем, стоят даже больше: от 2 273 000 рублей, а универсал с тем же мотором – от 2 443 000 рублей.

Honda XR-V
Honda XR-V
Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Во Владивостоке наблюдаются самые демократичные цены. Местная компания по доставке автомобилей предложила привезти Honda XR-V в комплектации Passionate Edition за 2 200 000 рублей.

В эту сумму уже включены утильсбор и все необходимые документы. Кроме того, компания из Москвы предлагает более «бюджетный» вариант XR-V в комплектации Thermal Edition за 2 350 000 рублей, тогда как в самом Владивостоке можно получить кроссовер с черно-оранжевым кожаным салоном всего за 2 560 000 рублей.

Интерьер Honda XR-V
Интерьер Honda XR-V

На складе цены на эти автомобили существенно выше. Например, в Москве продается вариант Love Edition с черным кожаным салоном за 3 550 000 рублей, включая уплаченный утильсбор и действующий ЭПТС.

Все модели Honda XR-V оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 124 л.с., бесступенчатым вариатором и передним приводом. Производство таких автомобилей осуществляется совместным предприятием Dongfeng-Honda в Китае, и они доступны только на китайском рынке.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 22
18.05.2025 
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0