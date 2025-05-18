В России появился новый кроссовер Hyundai по приемлемой цене

В России стартовали продажи кроссоверов Hyundai Bayon: цена от 2,32 млн рублей

На российском рынке появился новый кроссовер корейского производства – Hyundai Bayon, который назван в честь французского города Байонна. Он доступен на нескольких платформах для размещения объявлений, стартовая цена составляет 2 320 000 рублей.

Для китайских аналогов этого класса цены, как правило, выше. Например, Chery Tiggo 4 в средней модификации стоит 2 420 000 рублей, Geely Coolray от 2 794 990 рублей, а популярный кроссовер Changan Uni-S – от 2 899 900 рублей.

Hyundai Bayon

Все модели Hyundai Bayon, находящиеся в продаже, доступны сразу. Так, в Набережных Челнах предлагается кроссовер в комплектации Style за 2 320 000 рублей, которая включает базовые функции: аналоговую приборную панель, мультируль, климат-контроль, камеру заднего вида, подогревы определенных элементов и систему бесключевого доступа.

В Подмосковье такая же модель оценена в 2 339 000 рублей, тогда как в Сальске, Перми и Саратове аналогичные комплектации Prime стоят 2 449 900, 2 480 000 и 2 500 000 рублей соответственно. Также в Екатеринбурге выставлен экземпляр с аналоговой панелью за 2 500 000 рублей. Более дорогие версии High-Tech с цифровыми приборами и продвинутой мультимедийной системой можно найти у дилера в Саратове.

Интерьер Hyundai Bayon

Все предложенные Hyundai Bayon имеют идентичные технические характеристики, включая 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 100 л.с., работающий в паре с шестиступенчатым автоматом и только передним приводом.

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Источник: Автоновости дня