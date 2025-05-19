7 «вечных» деталей, износ которых может убить автомобиль
Существует миф о якобы неубиваемых автомобильных узлах и механизмах. Однако даже самые прочные детали со временем изнашиваются и могут привести к серьезным поломкам. Ключевые из них мы напомним вместе со специалистами издания Правда.ру.
1. Топливный бак
Подвержен коррозии, микротрещинам и утечкам топлива. Риски: пожар и утрата герметичности.
2. Тормозные и топливные магистрали
Стареют, трескаются, ржавеют. Возможны утечки и отказ тормозов. Рекомендуется замена каждые 7–10 лет.
3. Пластиковые элементы системы охлаждения
Бачки, патрубки, термостаты лопаются от давления и температуры. Итог – перегрев двигателя.
4. Электрика
Изнашиваются реле, предохранители, разъемы. Отказ стартера или топливного насоса может оставить автомобиль на обочине.
5. Рулевая рейка
Износ втулок и сальников приводит к люфту, шумам и риску потери управления.
6. Опоры двигателя (подушки)
Разрушение вызывает вибрации, передающиеся на кузов и подвеску.
7. Кузовные элементы
Ржавчина чаще поражает скрытые полости и несущие элементы. Последствия – потеря прочности конструкции.
Таким образом, регулярная проверка и профилактика «невидимых» узлов важны для безопасности и долговечности автомобиля. И ничего вечного, увы, не бывает.
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