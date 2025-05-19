7 «вечных» деталей, износ которых может убить автомобиль

Эксперты перечисли элементы авто, которые изнашиваются, хотя считаются надежными

Существует миф о якобы неубиваемых автомобильных узлах и механизмах. Однако даже самые прочные детали со временем изнашиваются и могут привести к серьезным поломкам. Ключевые из них мы напомним вместе со специалистами издания Правда.ру.

1. Топливный бак

Подвержен коррозии, микротрещинам и утечкам топлива. Риски: пожар и утрата герметичности.

2. Тормозные и топливные магистрали

Стареют, трескаются, ржавеют. Возможны утечки и отказ тормозов. Рекомендуется замена каждые 7–10 лет.

3. Пластиковые элементы системы охлаждения

Бачки, патрубки, термостаты лопаются от давления и температуры. Итог – перегрев двигателя.

4. Электрика

Изнашиваются реле, предохранители, разъемы. Отказ стартера или топливного насоса может оставить автомобиль на обочине.

5. Рулевая рейка

Износ втулок и сальников приводит к люфту, шумам и риску потери управления.

6. Опоры двигателя (подушки)

Разрушение вызывает вибрации, передающиеся на кузов и подвеску.

7. Кузовные элементы

Ржавчина чаще поражает скрытые полости и несущие элементы. Последствия – потеря прочности конструкции.

Таким образом, регулярная проверка и профилактика «невидимых» узлов важны для безопасности и долговечности автомобиля. И ничего вечного, увы, не бывает.