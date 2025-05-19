А если они вернутся? Что эксперты думают о возвращении западных автобрендов

Терлюкевич: Любой возврат массовой марки должен учитывать и репутационные риски

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что возвращение западных компаний в Россию возможно, но при условии, что это усилит конкуренцию на рынке. Президент Владимир Путин ранее также говорил о том, что любые решения будут приниматься исходя из национальных интересов.

«За рулем» узнал у экспертов, какими им видятся условия возвращения западных автопроизводителей.

Какие требования может выдвинуть Россия? Какие риски видят аналитики?

Александр Зайцев, генеральный директор Atomic Capital:

– Есть четыре условия, которые с высокой вероятностью могут быть озвучены иностранным автопроизводителям при возвращении на российский рынок.

Совместная компания. Иностранные фирмы получат возможность вести бизнес на территории России посредством образования нового юрлица с российскими автопроизводителями.

Права на результаты интеллектуального труда. Интеллектуальная собственность, проекты и инновационные идеи принадлежат новообразованному юридическому лицу.

Местная организация производства. То есть так называемая локализация на территории страны в соответствии с установленными стандартами.

Отмена ограничительных мер. Снятие в отношении России ограничений той страной, резидентом которой является возвращающийся автобизнес.

Из ведущих мировых компаний по производству легковых автомобилей никто не вернется в Россию ранее 2027 года, полагает Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом».

Автомобили, которые могли быть предназначены для России, еще надо адаптировать, и на это требуется время. Скорее всего, возврат автомобильных брендов в РФ будет происходить не по экономическим, а по политическим причинам.

Сначала должны появиться наиболее массовые модели, которые по определению не представляют интереса для богатых россиян. Но для объективности этот возврат не принесет успеха таким компаниям – их место на рынке уже очень уверенно занято китайскими производителями, и отвоевать его будет очень сложно.

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом»:

– Мировые производители уже проиграли эту схватку с китайцами, вряд ли можно ожидать других результатов в РФ. А вот премиум-бренды, такие как BMW, Mercedes-Benz и Porsche, точно будут востребованы на рынке РФ, и если они вернутся, то их клиент будет ждать. Но все это не ранее 2027 года.

Скорее всего, в массовом сегменте доля рынка европейских брендов в случае возврата будет совсем небольшой – в лучшем случае 10%, в среднем сегменте возможен рост до 15%, в премиум-сегменте будет самая существенная доля – возможно, порядка 70%.



Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр, также считает, что сейчас нет предпосылок для возврата ушедших автопроизводителей в РФ в том формате, в каком они присутствовали на нашем рынке до 2022 года.

Гипотетически возвращение могут рассматривать те марки, у которых до сих пор сохранились лояльность клиентов, спрос на рынке и конкурентный потенциал. Рекламу им делать не будем, они есть в статистике продаж. Условия у каждого бренда будут свои. Маловероятно, что будут возвращаться бюджетные модели, недорогие седаны и кроссоверы, как было раньше. Скорее всего, будут возвраты в сегменте средних и больших кроссоверов и седанов (D+ и далее) ценой выше 6 млн. Все будет зависеть от ценообразования.

Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр:

– С одной стороны, потребитель может получить условное право выбора, но значительно дороже. С другой, существующие игроки могут поднять цены, если увидят большую разницу в стоимости.

За счет повышения утильсбора локальные производители получат существенное преимущество, что позволит им как минимум сохранить свою долю рынка. Поэтому любой гипотетический возврат массовой ранее марки должен учитывать и репутационные риски. Маловероятно, что потребитель согласится переплачивать за ностальгию 30% (разница в утильсборе).

Кроме того, естественно, российские собственники заходят вернуть те вложения, которые были сделаны ими во время управления производственными площадками ушедшего иностранного бизнеса. Поэтому некий компенсационный механизм текущему собственнику также будет сразу предусмотрен.