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Западные компании вернутся в Россию, считает бывший глава АВТОВАЗа

Экс-глава АВТОВАЗа Андерссон: западные автобренды сохранили интерес к РФ

Ушедшие с российского рынка европейские, американские, южнокорейские и японские компании в итоге вернутся, считает экс-глава АВТОВАЗа Бу Андерссон.

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«Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся», – сказал он.

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Но когда именно они вернутся, Андерссон не уточнил. При этом он отметил, что российский рынок довольно большой, и игнорировать его компании не заинтересованы.

Ранее «За рулем» написал о перспективах автомобиля Lada Iskra на российском рынке.

Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 19
12.02.2025 
Фото:Wikimedia
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