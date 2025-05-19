Внедорожные пикапы — в помощь бойцам

Народный фронт совместно с ССК передал 50 пикапов российским бойцам на передовой

Народный фронт совместно с группой компаний ССК передал 50 пикапов высокой проходимости для помощи бойцам, находящимся в зоне СВО. Такие пикапы сегодня незаменимы на линии боевого соприкосновения – помогают нашим военным проводить оперативную передислокацию, доставлять боекомплекты и провизию, эвакуировать раненых.

«Компания ССК на протяжении трех лет по своей инициативе помогает российским военнослужащим. Сегодня мы передаем 50 пикапов, которые так необходимы сейчас на передовой. Наши ребята чувствуют поддержку, в тех условиях, где они находятся, автомобили – это расходный материал, они нужны на постоянной основе для вывоза раненых, подвоза продуктов питания и воды», – сказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.



Генеральный директор группы компаний ССК Александр Мелишев отметил, что внутри компании сформировано подразделение, которое занимается социально-патриотической работой.

«С Народным фронтом у нас давние отношения, мы понимаем, что они, как единый оператор, могут помощь доставить более адресно. Находясь в тылу и занимаясь бизнесом, мы понимаем, что деятельность по поддержке бойцов на передовой – наша неотъемлемая и важная обязанность», – подчеркнул генеральный директор ГК ССК Александр Мелишев.

Пикапы высокой проходимости помогут бойцам в выполнении ратного долга, освобождении наших городов и защите мирных жителей.

«Пикапы оборудованы дизельными моторами, они на механике, что очень важно для работы в условиях бездорожья. Мы всегда ориентируемся на отзывы и просьбы самих ребят, поскольку им с этой техникой работать, и они знают, что уже проверено, что является рабочим вариантом. Довольно просторный салон, вместительный багажник, позволяющий использовать его для эвакуации раненых или размещения стрелков для защиты от беспилотников», – рассказал директор по социально-патриотической работе ГК ССК Александр Кропачев.

Народный фронт поддерживает ветеранов и помогает участникам СВО. Оказать посильную помощь бойцам и перечислить средства, чтобы помочь военным подразделениям, можно на сайте «Все для Победы!». На перечисленные средства закупаются техника, амуниция и все необходимое для фронта.