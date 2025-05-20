Российские кольцевые гонки грандиозно открыли сезон при поддержке высоких технологий

16 мая на Moscow Raceway стартовал новый этап российского чемпионата G-Drive РСКГ

Новое издание крупнейшего автоспортивного турнира страны G-Drive Российской серии кольцевых гонок стартовало 16 мая в Подмосковье на трассе Moscow Raceway. Большой гоночный уик-энд объединил соревнования сразу трех форматов – в спринте, гонках на выносливость и Формуле-4. Причем за победу сражались участники всех зачетов, что сделало событие по-настоящему грандиозным. В течение трех дней на старт вышло более чем 150 автомобилей 10 различных классов – такого размаха в наших кольцевых гонках не было еще ни разу.

Уровень, которого достиг отечественный автоспорт за последние несколько лет, стал результатом планомерной работы по трем ключевым направлениям: создание вертикали подготовки пилотов с самых младших картинговых гонок, развитие технической базы и постоянный поиск передовых решений. Во многом прогресс сделали возможным объединенные усилия программы развития российского автоспорта SMP Racing, топливного бренда G-Drive и производителя моторных масел G-Energy, которые в этом году продолжат сотрудничать сразу в четырех проектах совместных команд – в туринге G-Drive СМП РСКГ Спринт, гонках на выносливость G-Energy СМП РСКГ Эндуранс, юниорской SMP Formula 4 и SMP Karting. Таким образом, поддержка будет оказана не только опытным и успешным пилотам, уже проявившим себя на международной арене, но также будущему поколению автоспортсменов, делающих первые, важные шаги в чемпионатах по картингу и Формуле-4.

Не менее активно оба бренда содействуют технологическому росту российских гонок. Топливом G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть» заправляются болиды ведущих кольцевых серий, а моторные масла G-Energy обеспечивают надежную защиту их двигателей в условиях экстремальных и длительных нагрузок. Например, в дисциплине «эндуранс», где выступают спортпрототипы российской разработки BR03, способные на протяжении нескольких часов ехать с запредельным темпом.

Однако в автоспорте доли секунды играют решающую роль не только на трассе. Для успеха не менее важна возможность оперативно проверить технику, чтобы вовремя внести изменения в настройки или предупредить потенциальную неисправность. Специалисты мобильной лаборатории G-Energy по одной капле масла за 10 минут проводят доступную для всех участников гонок безразборную диагностику двигателя, позволяя механикам команд своевременно принимать решения по техобслуживанию и ремонту и обеспечивая эффективность и безопасность на трассе.

Исторически решения, опробованные в гонках, со временем распространялись на всю отрасль, повышая безопасность и комфорт простых автомобилистов. Высокотехнологичные идеи, которые реализует программа G-Drive SMP Racing, также находят применение не только в автоспорте, а созданная с учетом гоночных наработок продукция становится доступной все большему числу водителей в нашей стране.

Реклама| ООО «Газпромнефть - смазочные материалы», ИНН 7728640182|erid F7NfYUJCUneRJUPzVfuZ