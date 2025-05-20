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Интересная модель в духе RAV4 получит в РФ полный привод

Компакт-кроссовер GAC GS4 получит в России версию с полным приводом

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Нашла подтверждение информация о том, что гамма представленных в России исполнений компакт-кроссовера GAC GS4 пополнится полноприводным вариантом. Как отмечает источник, вариант с приводом на все колеса будет представлен у официальных дилеров в РФ уже летом 2025 года. Автор заметки сообщает, что сейчас такая модификация проходит российскую сертификацию. Уточняется, что полноприводный GAC GS4 получит под капот двигатель с рабочим объемом 2 литра в сочетании с классическим автоматом.

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На фоне засилья роботизированных и бесступенчатых коробок это можно считать интересным и потенциально сильным ходом от GAC. Сообщается также, что GAC GS4 в варианте AWD будет иметь три уровня оснащения: Standart, Elite и Deluxe. Подробности комплектаций пока не разглашаются.

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С таким обновлением GAC GS4 явно нацелился на нишу, которая прежде в России была занята кроссовером Toyota RAV4. Параллели не случайные: как отмечал «За рулем», помимо одного класса, с Тойотой китайскую компанию роднит совместное предприятие в Китае. Учитывая реноме «рафика» в РФ, конкурировать «китайцу» будет тяжело, но замена напрашивается, а GS4 – интересная. Турбированный движок 1.5 на 170 сил в паре с роботом даже переднеприводной машине позволяет достигать 100 км/ч за 8,8 секунды. Оценим, как едут два литра на полном приводе?

Источник: Китайские автомобили

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 19
20.05.2025 
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