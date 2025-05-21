Мощные движки, продвинутое оснащение, полностью иной дизайн — новый RAV4

Компания Toyota представила гибридные кроссоверы RAV4 шестого поколения

Концерн Toyota представил шестое поколение одной из своих самых удачных моделей в истории – новый кроссовер RAV4 презентован для рынков Японии, Европы и США. Платформа – обновленная прежняя, а вот внешность кардинально переработали. Интересно, что она немного отличается у автомобилей в разных версиях – покупатель сможет выбирать между Core, Sport и Rugged.

Для всех трех версий предусмотрено несколько комплектаций: например, для Rugged предлагается комплектация Woodland, имеющая увеличенный на 13 мм клиренс и оснащаемая вседорожными шинами, более массивными рейлингами, дополнительным светом и прочими соответствующими атрибутами.

Но куда более интересные изменения произошли по технической части: чисто бензиновых версий у «рафика» больше нет в принципе. Теперь – только гибриды, причем гибриды двух типов: подзаряжаемый (PHEV) и полный (Full Hybrid). В основе у обоих – бензиновый ДВС 2.5 на 150 кВт (204 л.с.), но способ использования электродвигателя и зарядки у них разный.

RAV4 PHEV может заряжать батарею от электросети. Новая литий-ионная батарея емкостью 22,7 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 100 км по циклу WLTP. Восполнить заряд с 10% до 80% можно всего за 30 минут, а полностью зарядиться – за 3 часа, что в два раза быстрее предыдущей версии. В полноприводной версии такой кроссовер имеет 304 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 5,8 секунды. Мощность переднеприводной версии – 268 л.с.

Что касается версии полного гибрида (Full Hybrid), в которой электромотор и батарея, главным образом, помогают бензиновому двигателю разгонять автомобиль и экономить топливо (хотя на небольшие расстояния можно двигаться и на чистом электричестве), новый RAV4 тоже может иметь привод и на переднюю ось, и на обе. В полноприводной версии отдача установки составляет 191 л.с., а в переднеприводной – 183 л.с.

Из прочих нововведений – полностью переосмысленный интерьер с цифровой приборкой 12,3", двумя вариантами мультимедийного экрана (10,5" или 12,9") и сенсорными клавишами климата взамен физических, а также продвинутый комплекс систем помощи водителю Toyota Safety Sense 4.0 ADAS. Кроме того, впервые для RAV4 будет предложена версия GR Sport, где, помимо стилевых и отличий по экстерьеру и салону, будут иные настройки шасси и рулевого управления. Старт продаж Toyota RAV4 ожидается в конце 2025 года.

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Источник: Toyota