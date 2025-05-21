#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ собрал юбилейный универсал Lada Largus
21 мая
АВТОВАЗ собрал юбилейный универсал Lada Largus
Завод «Лада Ижевск» выпустил 50-тысячный...
Tank 700
21 мая
Скидка в полмиллиона рублей: этот популярный внедорожник резко подешевел
Бренд Tank сделал свой внедорожник 700 на ₽500...
Раскрыта дата презентации и первые детали кроссовера Xiaomi YU7
21 мая
Раскрыта дата презентации и первые детали кроссовера Xiaomi YU7
Продажи нового электрокроссовера Xiaomi YU7...

Мощные движки, продвинутое оснащение, полностью иной дизайн — новый RAV4

Компания Toyota представила гибридные кроссоверы RAV4 шестого поколения

Рекомендуем
«Мягкий» гибрид на ресурсных тестах «За рулем» — первые впечатления

Концерн Toyota представил шестое поколение одной из своих самых удачных моделей в истории – новый кроссовер RAV4 презентован для рынков Японии, Европы и США. Платформа – обновленная прежняя, а вот внешность кардинально переработали. Интересно, что она немного отличается у автомобилей в разных версиях – покупатель сможет выбирать между Core, Sport и Rugged.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Для всех трех версий предусмотрено несколько комплектаций: например, для Rugged предлагается комплектация Woodland, имеющая увеличенный на 13 мм клиренс и оснащаемая вседорожными шинами, более массивными рейлингами, дополнительным светом и прочими соответствующими атрибутами.

Но куда более интересные изменения произошли по технической части: чисто бензиновых версий у «рафика» больше нет в принципе. Теперь – только гибриды, причем гибриды двух типов: подзаряжаемый (PHEV) и полный (Full Hybrid). В основе у обоих – бензиновый ДВС 2.5 на 150 кВт (204 л.с.), но способ использования электродвигателя и зарядки у них разный.

RAV4 PHEV может заряжать батарею от электросети. Новая литий-ионная батарея емкостью 22,7 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 100 км по циклу WLTP. Восполнить заряд с 10% до 80% можно всего за 30 минут, а полностью зарядиться – за 3 часа, что в два раза быстрее предыдущей версии. В полноприводной версии такой кроссовер имеет 304 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 5,8 секунды. Мощность переднеприводной версии – 268 л.с.

Что касается версии полного гибрида (Full Hybrid), в которой электромотор и батарея, главным образом, помогают бензиновому двигателю разгонять автомобиль и экономить топливо (хотя на небольшие расстояния можно двигаться и на чистом электричестве), новый RAV4 тоже может иметь привод и на переднюю ось, и на обе. В полноприводной версии отдача установки составляет 191 л.с., а в переднеприводной – 183 л.с.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Из прочих нововведений – полностью переосмысленный интерьер с цифровой приборкой 12,3", двумя вариантами мультимедийного экрана (10,5" или 12,9") и сенсорными клавишами климата взамен физических, а также продвинутый комплекс систем помощи водителю Toyota Safety Sense 4.0 ADAS. Кроме того, впервые для RAV4 будет предложена версия GR Sport, где, помимо стилевых и отличий по экстерьеру и салону, будут иные настройки шасси и рулевого управления. Старт продаж Toyota RAV4 ожидается в конце 2025 года.

Источник: Toyota

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 8
21.05.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+36