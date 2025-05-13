Toyota RAV4 снова можно купить в России, цены заметно снизились

Новые Toyota RAV4 из параллельного импорта доступны в России за 2,7 млн рублей

Несмотря на прекращение официальных поставок автомобилей Toyota в Россию, популярные модели все еще доступны благодаря параллельному импорту. Так, новые кроссоверы RAV4 можно приобрести как из наличия, так и под заказ, с ценами на одном из сайтов, начинающимися от 2 724 000 рублей.

Китайские автомобили обычно обходятся дороже. Например, Jetta VS7, созданная на базе Volkswagen, стоит от 3 217 000 рублей, Haval F7 нового поколения – от 2 849 000 рублей, а Geely Atlas оценен в 3 512 990 рублей без скидок.

Toyota RAV4

Наиболее выгодные предложения по новым Toyota RAV4 доступны на машины под заказ. За 2 724 000 рублей можно получить переднеприводный кроссовер с 2,0-литровым 171-сильным мотором и вариатором, который доставит из Китая компания из Владивостока. Это базовая версия с тканевым салоном и минимальным набором опций.

В Краснодаре такой же RAV4 оценивается в 2 900 000 рублей, в Москве и Благовещенске – 3 100 000 рублей. Полный приводный вариант в Новосибирске будет стоить 3 200 000 рублей, а в Иркутске такая версия Urban Edition обойдется в 3 280 000 рублей.

В продаже также имеются кроссоверы с 2,0-литровым 149-сильным мотором и полным приводом. Их цены колеблются от 3 990 000 до 5 700 000 рублей в различных городах России.

Интерьер Toyota RAV4

Кроме того, доступны версии с 2,5-литровым 205-сильным двигателем, например, в Краснодаре такую можно приставить за 4 100 000 рублей, а гибридная модель, состоящая из 2,5-литрового мотора и двух электромоторов с общей мощностью 306 л.с., стартует с 3 745 000 рублей. Этот гибрид потребляет лишь 2,6 литра на 100 километров и может проехать на электричестве до 63 километров.

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Источник: Автоновости дня