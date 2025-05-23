Niagara: хорошая отечественная автохимия существует!

Под брендом Niagara выпускается широкая номенклатура автохимии и автокосметики. В ней есть инновационные продукты. И не только для автомобилей.

Споры о выборе моторного масла знакомы каждому автомобилисту. Но и другие технические жидкости не менее важны для надежной работы машины.

Нижегородская компания «Магистраль-НН» презентовала на выставке МИМС-2025 линейку бренда Niagara. Под ним с 2010 года выпускается автохимия и технические жидкости, качество которых не уступает именитым зарубежным аналогам.

Для обеспечения неизменно высокого качества продукции производство постоянно модернизируется. Niagara располагает новыми цехами, в которых установлены современные линии, емкости для хранения сырья и готовой продукции. Используются лучшие из доступных компонентов. Лаборатория компании оснащена современным измерительным оборудованием, с помощью которого производится постоянный контроль параметров продукции на всех этапах производства.

Непременный фактор успешного бренда – штат высококлассных специалистов, в который входят ведущие инженеры, химики и технологи. Рецептуры продукции Niagara являются собственными разработками компании и защищены патентами. Жидкости под брендом Niagara имеют допуски ведущих автопроизводителей и сертификаты соответствия международным стандартам качества.

В каталоге Niagara представлен широчайший ассортимент охлаждающих жидкостей для любых условий эксплуатации различных типов транспортных средств, жидкости для гидроприводов тормозов, сцеплений и, конечно, жидкости повседневного использования: деионизированная вода, летние и зимние стеклоомыватели, автошампуни, химия и косметика для ухода за автомобилем.

В числе новинок – антифриз, специально разработанный для тяжелых грузовиков китайских марок. Их количество в российском парке стремительно увеличивается, а высокие цены и процентные ставки подталкивают компании дольше эксплуатировать имеющуюся технику и лучше за ней ухаживать.

Также в линейке есть охлаждающая жидкость, разработанная специально для электро- и гибридного транспорта. Она обладает низкой электропроводностью, что принципиально важно для пожароопасных тяговых батарей.

Как лицензированный производитель, компания выпускает высококачественную жидкость AUS-32 «AdBlue» для дизельных двигателей различного транспорта и аналогичную жидкость AUS-40 «Marine BlueTM» для судовых дизелей и очистных установок мусоросжигательных заводов. Не забывает Niagara и о бытовых нуждах, предлагая современные теплоносители для систем отопления.

Олег Максимов, исполнительный директор ООО ПКФ «Ниагара»:

– Мы являемся поставщиком всех ведущих отечественных автозаводов: АВТОВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, Урал. Наша компания самостоятельно разрабатывает рецептуры, которые защищены патентами. А также сотрудничает с ведущими лабораториями для подтверждения соответствия продукции международным стандартам.

Компания Niagara – надежный поставщик антифризов и технических жидкостей как для конвейеров автомобильных заводов, автохозяйств так и для частных автовладельцев.

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