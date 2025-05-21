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Полный привод, классический автомат – семейный кроссовер Chevrolet обойдется дешевле «китайцев»

Семиместный кроссовер Chevrolet Equinox стоит в РФ от 2,85 млн рублей

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На российском рынке появился новый игрок в сегменте семейных кроссоверов – семиместный Chevrolet Equinox, который поставляется по параллельному импорту. Сейчас такие автомобили доступны под заказ, а их цена начинается от 2 850 000 рублей. Это делает Equinox одним из самых доступных трехрядных кроссоверов в стране – для сравнения, китайский Chery Tiggo 8 Pro Max обойдется минимум в 3,17 млн, а Geely Okavango – почти в 3,7 млн рублей.

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Chevrolet Equinox
Chevrolet Equinox

Equinox в минимальной комплектации за 2,85 млн рублей доступен через компанию из Воронежа. В эту сумму обойдется переднеприводный кроссовер с кожаным салоном на три ряда, 17-дюймовыми литыми дисками, панорамной крышей, кондиционером с отдельными воздуховодами для второго и третьего ряда и простым бортовым компьютером. Более оснащенный вариант с полным приводом и спортивным пакетом RS предлагают во Владивостоке примерно за 3 млн рублей. У него черный кузов, оригинальные диски и контрастная красная прострочка в интерьере.

Обе версии оснащены одинаковым силовым агрегатом – 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 173 л.с.и шестиступенчатым «автоматом». У базовой модели привод передний, а версия RS идет с полным приводом. Также возможно заказать более мощный вариант с 2,0-литровым мотором на 237 л.с. и 9-ступенчатой коробкой - такой автомобиль из Воронежа обойдется в 3,75 млн рублей.

Chevrolet Equinox
Chevrolet Equinox

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Кроме того, доступны и модели последнего, четвертого поколения Chevrolet Equinox. Они комплектуются обновленным 1,5-литровым двигателем мощностью 175 л.с., восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Цена зависит от региона поставки: во Владивостоке — 3,55 млн рублей, в Хабаровске — 4,23 млн, а в Новосибирске стоимость доходит до 5,65 млн рублей.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 12
21.05.2025 
Фото:Chevrolet
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