Смотрите, пожарный автомобиль времен ВОВ — теперь как новый!

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В Архангельске отреставрировали пожарный автомобиль на базе ГАЗ-АА

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Главный автомобиль Великой Победы — ретротест «полуторки» призыва 1941 года

В Архангельской области отреставрировали пожарный автомобиль времен Великой Отечественной войны. Как сообщила пресс-служба МЧС России, реставрационные работы над редчайшим автомобилем были проведены местными пожарными техниками. Сейчас машина выставлена в одном из корпусов ГУ МЧС России по Архангельской области. В ведомстве уточняют, что автомобиль находится в хорошем состоянии и на ходу.

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Известно, что во время Великой Отечественной войны эта пожарная машина стояла на вооружении в отдаленном округе Архангельска – и «ожила» спустя 84 года с момента первой фотографии, сделанной в 1941 году и приведенной в видео под этой заметкой. Отметим, что этот пожарный автомобиль создан на базе известнейшего советского грузовика ГАЗ-АА – той самой знаменитой «полуторки», вставшей на конвейер ГАЗа в 1932 году.

Источник: МЧС России

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 8
25.05.2025 
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