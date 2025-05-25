Смотрите, пожарный автомобиль времен ВОВ — теперь как новый!

В Архангельске отреставрировали пожарный автомобиль на базе ГАЗ-АА

В Архангельской области отреставрировали пожарный автомобиль времен Великой Отечественной войны. Как сообщила пресс-служба МЧС России, реставрационные работы над редчайшим автомобилем были проведены местными пожарными техниками. Сейчас машина выставлена в одном из корпусов ГУ МЧС России по Архангельской области. В ведомстве уточняют, что автомобиль находится в хорошем состоянии и на ходу.

Известно, что во время Великой Отечественной войны эта пожарная машина стояла на вооружении в отдаленном округе Архангельска – и «ожила» спустя 84 года с момента первой фотографии, сделанной в 1941 году и приведенной в видео под этой заметкой. Отметим, что этот пожарный автомобиль создан на базе известнейшего советского грузовика ГАЗ-АА – той самой знаменитой «полуторки», вставшей на конвейер ГАЗа в 1932 году.

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Источник: МЧС России