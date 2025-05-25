Названы самые безопасные автомобили для начинающих водителей

IIHS и Consumer Reports составили рейтинг самых безопасных машин для молодежи

Если вы думаете над первым автомобилем для своего ребенка, то можете обратить внимание на одну из тематических подборок бюджетных машин «За рулем», а можете – изучить данные Страхового института дорожной безопасности США (IIHS). Специалисты института опубликовали список недорогих автомобилей, которые имеют высокий уровень безопасности и могут быть подходящим первым автомобилем для начинающего водителя.

В нижеприведенном списке автомобили расположены не по уровню безопасности, а по цене и размерам – от меньшего к большему. Источник указывает пять классов машин и каждом из них – три самых безопасных машины.

Самые безопасные авто для подростков по версии IIHS и Consumer Reports:

Toyota Corolla (2017–2019)

Honda Insight (2019–2022)

Mazda 3 (2019 и новее)

Toyota Camry (2018 и новее)

Mazda 6 (2019–2021)

Subaru Legacy (2020 и новее)

Genesis G80 (2017–2020)

Genesis G90 (2017–2022)

Acura RLX (2018–2020)

BMW X2 (2019 и новее)

Mazda CX-3 (2020–2021)

Subaru Forester (2019 и новее)

Acura MDX (2017–2020)

Volvo XC90 (2018 и новее)

Lexus NX (2019 и новее)

Как отбирались машины в этот перечень? Для попадания в рейтинг машина должна была соответствовать ряду условий: весить не менее 2750 фунтов (1247 кг) и на вторичном рынке в США стоить не более 20 тысяч долларов. И конечно, машины должны иметь высокий уровень безопасности.

Отметим, что IIHS регулярно составляет рейтинги безопасности популярных машин на основе собственной довольно жесткой методики краш-тестов, а конкретно в этом исследовании они еще и наложили собственные цифры на информацию от Consumer Reports, авторитетного американского журнала, специализирующегося на тестах потребительских свойств самых разных товаров. В «пересчете» на нашу реальность список, конечно, весьма умозрительный, однако довольно точно показывает, кто все еще делает сравнительно недорогие и безопасные автомобили. Пусть и по мнению всего двух, но зато вполне значимых источников.

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Источник: Jalopnik