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Названы самые безопасные автомобили для начинающих водителей

IIHS и Consumer Reports составили рейтинг самых безопасных машин для молодежи

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Если вы думаете над первым автомобилем для своего ребенка, то можете обратить внимание на одну из тематических подборок бюджетных машин «За рулем», а можете – изучить данные Страхового института дорожной безопасности США (IIHS). Специалисты института опубликовали список недорогих автомобилей, которые имеют высокий уровень безопасности и могут быть подходящим первым автомобилем для начинающего водителя.

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В нижеприведенном списке автомобили расположены не по уровню безопасности, а по цене и размерам – от меньшего к большему. Источник указывает пять классов машин и каждом из них – три самых безопасных машины.

Самые безопасные авто для подростков по версии IIHS и Consumer Reports:

  • Toyota Corolla (2017–2019)
  • Honda Insight (2019–2022)
  • Mazda 3 (2019 и новее)
  • Toyota Camry (2018 и новее)
  • Mazda 6 (2019–2021)
  • Subaru Legacy (2020 и новее)
  • Genesis G80 (2017–2020)
  • Genesis G90 (2017–2022)
  • Acura RLX (2018–2020)
  • BMW X2 (2019 и новее)
  • Mazda CX-3 (2020–2021)
  • Subaru Forester (2019 и новее)
  • Acura MDX (2017–2020)
  • Volvo XC90 (2018 и новее)
  • Lexus NX (2019 и новее)

Как отбирались машины в этот перечень? Для попадания в рейтинг машина должна была соответствовать ряду условий: весить не менее 2750 фунтов (1247 кг) и на вторичном рынке в США стоить не более 20 тысяч долларов. И конечно, машины должны иметь высокий уровень безопасности.

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Отметим, что IIHS регулярно составляет рейтинги безопасности популярных машин на основе собственной довольно жесткой методики краш-тестов, а конкретно в этом исследовании они еще и наложили собственные цифры на информацию от Consumer Reports, авторитетного американского журнала, специализирующегося на тестах потребительских свойств самых разных товаров. В «пересчете» на нашу реальность список, конечно, весьма умозрительный, однако довольно точно показывает, кто все еще делает сравнительно недорогие и безопасные автомобили. Пусть и по мнению всего двух, но зато вполне значимых источников.

Источник: Jalopnik

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
25.05.2025 
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