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Автопарк стареет – расходы на ремонт растут

Fit Service: число работ на сервисе с чеками выше 20 тысяч рублей выросло на 12%

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В 2025 году количество дорогостоящих ремонтов автомобилей в России увеличилось – по данным сети автосервисов Fit Service, число визитов с чеками выше 20 тысяч рублей выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано со старением автопарка и снижением темпов обновления машин на фоне сокращения предложения новых автомобилей. В то же время доля мелких ремонтов и бесплатных услуг остается самой высокой: обращения с нулевым чеком составили 24%, а ремонты до 5 тысяч рублей – 35%.

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Однако число таких клиентов – водителей, укладывающихся в минимальный бюджет, стало на 28% меньше. Средние затраты (от 5 до 10 тыс. рублей) почти не изменились, а обращения с чеком 10–20 тыс. рублей выросли на 6%.

Эксперты объясняют рост крупных расходов необходимостью более сложного и трудоемкого обслуживания стареющих машин. Это подтверждает устойчивую тенденцию: все больше автовладельцев инвестируют в поддержание технического состояния своего транспорта, так как заменить его новым становится труднее.

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Позитивный момент – рост числа визитов с нулевым чеком. Как отмечает директор Fit Service Татьяна Овчинникова, интерес к бесплатной диагностике и превентивному обслуживанию помогает вовремя выявлять проблемы и предотвращать дорогостоящие поломки, снижая итоговые затраты владельцев.

Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 10
22.05.2025 
Фото:freepik / prostooleh
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