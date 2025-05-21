Как быстро теряют в цене китайские кроссоверы – мнение экспертов

Автомобили Chery, Haval и Geely теряют в цене медленнее благодаря узнаваемости

Покупка нового автомобиля – это не только эмоции, но и непростое финансовое решение. Один из главных рисков – потеря его стоимости со временем. Особенно это касается машин менее известных брендов, например, из Китая. По наблюдениям портала «Автовзгляд», китайские кроссоверы теряют в цене быстрее, чем автомобили других марок. А по данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), за три года Geely Coolray сохраняет около 71% стоимости, Chery Tiggo 7 Pro – примерно столько же, а Haval F7 – около 64,6%.

Эксперт компании «Цифра брокер» Владимир Корнев отмечает: за первый год китайский автомобиль может подешеветь почти на 40% – это на 10% больше, чем у аналогичных японских или корейских моделей. Однако не все специалисты согласны с таким подходом. Александр Гриф, советник по экономике, считает, что снижение стоимости – не универсальное явление. Тут нужно обращать внимание на то, какая марки и какая модель. Он подчеркивает, что популярные марки вроде Chery, Haval и Geely теряют в цене гораздо медленнее благодаря высокой узнаваемости и обширной дилерской сети.

Некоторые модели китайских марок не только стабильно удерживают цену, но и демонстрируют рост. Например, Geely Coolray за три года даже немного подорожал. Также хорошие показатели на вторичном рынке показали Tugella, Jolion и Tiggo 4, что делает их привлекательными с точки зрения перепродажи.

Согласно данным агентства «Автостат», Geely Coolray стал лидером по сохранной стоимости среди китайских автомобилей с индексом 122,3%. Haval Jolion и Geely Atlas Pro тоже вошли в число выгодных моделей. Это говорит о том, что китайские авто становятся все более конкурентными и уже могут сравниться с корейскими и европейскими брендами по такому показателю, как сохранение стоимости.

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Источник: «Российская газета»