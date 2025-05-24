#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ari Poly
24 мая
Ari Poly — новый игрок на рынке бюджетных малолитражек
Новый малолитражный автомобиль Ari Poly потянет...
Названы самые аварийные автомобили на российских дорогах
24 мая
Названы самые аварийные автомобили на российских дорогах
Составлен список из 10 автомобилей, которые...
Домашний кондиционер в машине — почему бы и нет?
24 мая
Домашний кондиционер в машине — почему бы и нет?
В Узбекистане установили домашний кондиционер...

Домашний кондиционер в машине — почему бы и нет?

В Узбекистане установили домашний кондиционер на микровэн Chevrolet Damas

Рекомендуем
«Закольцевал» воздух в салоне авто — можно ли от этого задохнуться

Один из владельцев автомобиля Chevrolet Damas в Узбекистане установил в салон микровэна домашний кондиционер. Соцсети и СМИ страны облетели фотографии, на которых видно, что наружный блок закреплен на двери багажника, а внутренний – в багажнике над задним рядом сидений. Источник отмечает, что в данный момент на производящиеся заводом UzAuto кондиционеры не ставят — ценный узел пал жертвой очередного витка упрощения и удешевления модели.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Сообщается также, что логика в том решении предприятия имелась: ранее устанавливаемый на Дамасы заводской кондиционер не щеголял эффективностью и справлялся со своими задачами посредственно, а 0,8-литровый 38-сильный двигатель терял последние намеки на динамику – ввиду чего многие покупатели и предпочитали версию без этой опции.

Меж тем, явленный миру образец ярко свидетельствует, что потребительский запрос на кондиционер в одном из популярнейших автомобилей довольно-таки жаркого Узбекистана – присутствует. И если завод не может обеспечить соответствующую заводскую комплектацию, водители найдут выход.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Судя по фото, установленный кондиционер подключен и успешно работает. И пока соцсети хвалят изобретательность автовладельца, сомневаются в безопасности и законности такой установки, задаются вопросами о сохранении функциональности задней двери и вероятных простудах задних седоков, владелец машины, надо думать, наслаждается прохладой. Пусть и добытой способом, который кто-то сочтет кустарным комизмом, но иные задумаются – а что, а вдруг?

Источник: avtoelon.uz

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
24.05.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0