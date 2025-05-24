Домашний кондиционер в машине — почему бы и нет?

В Узбекистане установили домашний кондиционер на микровэн Chevrolet Damas

Один из владельцев автомобиля Chevrolet Damas в Узбекистане установил в салон микровэна домашний кондиционер. Соцсети и СМИ страны облетели фотографии, на которых видно, что наружный блок закреплен на двери багажника, а внутренний – в багажнике над задним рядом сидений. Источник отмечает, что в данный момент на производящиеся заводом UzAuto кондиционеры не ставят — ценный узел пал жертвой очередного витка упрощения и удешевления модели.

Сообщается также, что логика в том решении предприятия имелась: ранее устанавливаемый на Дамасы заводской кондиционер не щеголял эффективностью и справлялся со своими задачами посредственно, а 0,8-литровый 38-сильный двигатель терял последние намеки на динамику – ввиду чего многие покупатели и предпочитали версию без этой опции.

Меж тем, явленный миру образец ярко свидетельствует, что потребительский запрос на кондиционер в одном из популярнейших автомобилей довольно-таки жаркого Узбекистана – присутствует. И если завод не может обеспечить соответствующую заводскую комплектацию, водители найдут выход.

Судя по фото, установленный кондиционер подключен и успешно работает. И пока соцсети хвалят изобретательность автовладельца, сомневаются в безопасности и законности такой установки, задаются вопросами о сохранении функциональности задней двери и вероятных простудах задних седоков, владелец машины, надо думать, наслаждается прохладой. Пусть и добытой способом, который кто-то сочтет кустарным комизмом, но иные задумаются – а что, а вдруг?

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Источник: avtoelon.uz