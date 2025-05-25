Для езды в тумане, ночью и плохой видимости: разработан тепловизор «Взгляд»

Российский холдинг «Швабе» разработал новую тепловизионную систему «Взгляд»

Холдинг «Швабе» (входит в Ростех) разработал новую тепловизионную систему «Взгляд». Она помогает водителям управлять техникой в условиях плохой видимости – ночью, в тумане или даже когда лобовое стекло закрыто броней. Система уже прошла испытания, приближенные к боевым, и скоро поступит в войска.

Комплекс состоит из тепловизионной камеры, которую устанавливают снаружи машины, и монитора, расположенного в кабине. Камера передает четкое изображение в реальном времени, позволяя водителю видеть дорогу, людей и технику даже в полной темноте и на значительном расстоянии. «Взгляд» особенно полезен для техники с бронекабинами и при поврежденном или грязном лобовом стекле. Система исключает засветку экрана и подходит для установки практически на любое транспортное средство.

По словам главы «Швабе» Вадима Калюгина, система «Взгляд» надежная и удобная в эксплуатации. В ней использованы российские компоненты, она станет еще одним шагом в повышении защиты и мобильности армии.

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Источник: Ростех