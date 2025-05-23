Советский люкс за 12 млн – Чайка ищет нового владельца

В Ижевске продают легендарную Чайку в идеальном состоянии за 12,3 млн рублей

На одном из российских классифайдов появилось редкое объявление, которое не оставит равнодушными поклонников автоклассики. В Ижевске выставлен на продажу полностью восстановленный ГАЗ-13 Чайка 1974 года выпуска – роскошный советский седан, созданный когда-то исключительно для партийной элиты.

Цена – 12 350 000 рублей. Но за эти деньги предлагают не просто машину, а настоящий символ эпохи.

ГАЗ-13 Чайка 1974 года выпуска

Этот экземпляр прошел профессиональную реставрацию и сохранил аутентичный стиль: кузов окрашен в оригинальный черный цвет, интерьер отделан полированным деревом и хромом. Сохранились оригинальные приборы, включая радиоприемник и часы.

Под капотом – мощный 5,5-литровый V8 (195–220 л.с.) и трехступенчатый автомат. Автомобиль оснащен задним приводом и всеми прелестями представительского комфорта того времени: кондиционером, гидроусилителем руля и просторными диванами вместо сидений.

Чайка прошла 71 000 км и за это время сменила всего трех владельцев. Автомобиль в состоянии «не битый», с оригинальным ПТС и полностью на ходу. По словам продавца, машина «работает как часы» и может участвовать как в выставках, так и в торжественных мероприятиях.

Осмотреть Чайку можно в Ижевске.

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Источник: Avito.Авто