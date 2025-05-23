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В России пересчитают налог под реальную мощность гибридов и электромобилей

В России налог на электрокары и гибриды станут начислять по их реальной мощности

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Минпромторг решил пересмотреть методы испытаний реальной мощности гибридов и электромобилей для начисления транспортного налога на них.

В ведомстве составили техническое задание на выработку предложений по стандартизации оценки мощности гибридов и электрокаров. Эта процедура должна позволить в стандартизованных условиях определять требуемый показатель с достаточной степенью точности.

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Это делается в целях совершенствования налогообложения гибридов и электрокаров. В нынешней редакции Налогового кодекса РФ применяется устаревший подход, согласно которому в качестве основы для начисления налога принимается мощность мотора в лошадиных силах и не учитывает автомобили с несколькими двигателями.

При этом уточняется, что максимальная мощность силовой установки не является простой суммой мощностей компонентов, входящих в нее.

Предложения по стандартизации оценки актуальной мощности гибридов и электрокаров должны быть выработаны до 25 ноября текущего года.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
23.05.2025 
Фото:Unsplash
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